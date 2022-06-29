Başkan Akman engelli vatandaşın talebine duyarsız kalmadı - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Akman engelli vatandaşın talebine duyarsız kalmadı

29.06.2022 10:57
Başkan Akman engelli vatandaşın talebine duyarsız kalmadı

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, sosyal medya aracılığıyla kendisine ulaşan engelli vatandaşı evinde ziyaret ederek talepte bulunduğu akülü sandalyeyi hediye etti.

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, sosyal medya aracılığıyla kendisine ulaşan engelli vatandaşı evinde ziyaret ederek talepte bulunduğu akülü sandalyeyi hediye etti.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket eden Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, vatandaşın gönlüne dokunmaya devam ediyor. İlçede yaşayan hasta, yaşlı ve engelli bireylerin topluma adapte edilmesinin sağlanması ve yaşam koşullarının kolaylaştırılarak hayat standartlarının yükseltilmesi için özel bir çaba harcayan Başkan Akman, bunlardan gelen istek ve taleplere karşı duyarsız kalmayarak imkanlar çerçevesinde karşılamaya çalışıyor.

Sosyal medya aracılığıyla kendisine ulaşarak akülü sandalye talebinde bulunan 27 yaşındaki Serkan Kızıltaş isimli vatandaşın talebini geri çevirmeyen Başkan Akman, Kızıltaş'ı Kalecik Mahallesi'nde bulunan evinde ziyaret ederek beraberinde getirdiği akülü tekerlekli sandalyeyi hediye etti.

Sürekli özel durumu olan vatandaşlarla birlikte olduğunu belirten Başkan Akman, onlardan gelen talep ve istekleri yerine getirmek için imkanları dahilinde özel bir çaba harcadıklarını söyledi. Başkan Akman, "Bizleri ziyaret ederek taleplerde bulunan vatandaşlarımız olduğu gibi Serken Kızıltaş kardeşimiz gibi sosyal medya aracılığıyla bize ulaşanlar da oluyor. Yol ve kaldırım gibi talepleri hemen ilgili birimimize yönlendiriyoruz. Serkan kardeşimiz gibi özel taleplerde bulunanların ise taleplerini imkanlarımız dahilinde değerlendirerek kendilerine dönüş sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Talebine olumlu karşılık veren Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'ı bir anda karşısında gören Serkan Kızıltaş ise büyük mutluluk yaşadı. - VAN

YORUMLAR
500
Tuşba'da, parkı olmayan merkez mahalle kalmıyor Tuşba'da, parkı olmayan merkez mahalle kalmıyor
Kaynak: İHA

Salih Akman, Tuşba, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Akman engelli vatandaşın talebine duyarsız kalmadı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:50 Esenyurt'ta korku dolu anlar! Sosyal medyadan annesine küfredildiği iddia eden adam pompalı tüfekle ateş açtı
10:43 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 975 lira seviyesinden işlem görüyor
10:42 İrem Derici, "Galerinde kaç çıplak fotoğrafın var?" sorusunu yanıtladı: Ben tırsağım, ne mesaj tutarım ne de fotoğraf
10:38 Sarallar suç örgütüne dev operasyon! Çete lideri Alaattin Saral'ın da aralarında bulunduğu toplamda 117 şüpheli gözaltına alındı
10:33 Adana'nın ünlü tatlıcısı Kadayıfçı Olcay'ı kurşuna dizen katilin ilk vukuatı değilmiş! Ağabeyini de pompalı tüfekle öldürmüş
10:25 Güne yatay seyirle başlayan Dolar/TL, 16,67 seviyesinden işlem görüyor
10:09 Ayşegül'e tecavüz etmeye yeltenip öldüren Afgan uyruklu katilden kan donduran sözler: Ayşegül'ü beğendim ve arkadan yaklaşıp boğazını sıktım
10:07 Galatasaray'dan yeni transfer hamlesi! Yıldız oyuncuyla prensip anlaşması sağlandı
09:54 Asgari ücret ne kadar zamlanacak? Merakla beklenen toplantı bugün, işte masadaki formül ve rakamlar
09:32 Ukraynalı kadınlar orduya sıra dışı destek! Çıplak fotoğraflarını satarak 800 bin dolar topladılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2022 11:04:04. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Akman engelli vatandaşın talebine duyarsız kalmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement