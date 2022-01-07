Üye Girişi
Başkan Aksun: "Basın, her zaman ve her yerde doğru, tarafsız, ilkeli haber vererek, objektif davranarak haber alma özgürlüğümüzü sağlayan en etkili... - Son Dakika

Başkan Aksun: "Basın, her zaman ve her yerde doğru, tarafsız, ilkeli haber vererek, objektif davranarak haber alma özgürlüğümüzü sağlayan en etkili...

07.01.2022 11:51
Başkan Aksun: "Basın, her zaman ve her yerde doğru, tarafsız, ilkeli haber vererek, objektif davranarak haber alma özgürlüğümüzü sağlayan en etkili...

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, "Basın, her zaman ve her yerde doğru, tarafsız, ilkeli haber vererek, objektif davranarak haber alma özgürlüğümüzü sağlayan en etkili araçtır" dedi.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, "Basın, her zaman ve her yerde doğru, tarafsız, ilkeli haber vererek, objektif davranarak haber alma özgürlüğümüzü sağlayan en etkili araçtır" dedi.

Aksun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla yazılı bir basın açıklaması yaparak gazeteciler gününü kutladı.

Başkan Aksun açıklamasında; "Mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan ve milletin sesi olan Basın mensuplarımız; demokratik bir toplumun öncelikli unsurlarından biri olan halkın doğru ve tarafsız haber alma ve bilgi edinme hakkını etkin olarak kullanmasına aracılık ederek oldukça önemli bir kamu hizmetini yerine getirmektedir. Basın, her zaman ve her yerde doğru, tarafsız, ilkeli haber vererek, objektif davranarak haber alma özgürlüğümüzü sağlayan en etkili araçtır.

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, "Gazeteciler, gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdır." sözü ile basının tarafsız, doğru ve ilkeli habercilik anlayışının önemine dikkat çekmiştir. Günümüz şartlarında bilgiye ve habere erişimin kolaylaştığı, internet ve sosyal medyada da halkı doğru ve tarafsız haberle hızlı bir şekilde buluşturan gazetecilerimizin yaptıkları görevin önemi daha da artmaktadır.

Bu düşüncülerle, mesleğin gerektirdiği etik ve ahlak kuralları doğrultusunda görevlerini özveriyle yerine getiren basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü içtenlikle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi. - ERZİNCAN

YORUMLAR
500

Gazeteciler Günü, Bekir Aksun, Erzincan, Ocak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Aksun: 'Basın, her zaman ve her yerde doğru, tarafsız, ilkeli haber vererek, objektif davranarak haber alma özgürlüğümüzü sağlayan en etkili... - Son Dakika


Hamit Kocabey'e MHP'de üst düzey görev Hamit Kocabey'e MHP'de üst düzey görev         
11:48
188 yıllık pideci ekonomik krize dayanamadı 188 yıllık pideci ekonomik krize dayanamadı         
11:45
Özkiraz paylaştı: 21 farklı şirketin yaptırdığı 103 anketin ortalamasına göre AK Parti ve MHP'de sistematik düşüş var Özkiraz paylaştı: 21 farklı şirketin yaptırdığı 103 anketin ortalamasına göre AK Parti ve MHP'de sistematik düşüş var         
11:38
Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı         
11:20
Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti         
10:44
Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı         
10:01
Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş         
08:44
Ankara kulislerinde hareketlilik! Millet İttifakı genişliyor mu? Ankara kulislerinde hareketlilik! Millet İttifakı genişliyor mu?         
08:18
Serbest bırakılan taciz şüphelisi evinin önünde tekme tokat dayak yedi Serbest bırakılan taciz şüphelisi evinin önünde tekme tokat dayak yedi         
00:58
Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı Abdullah Zeydan için tahliye kararı verildi Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı Abdullah Zeydan için tahliye kararı verildi         
17:46
AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek? İş sözleşmesindeki o detay kritik öneme sahip AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek? İş sözleşmesindeki o detay kritik öneme sahip         
17:44
Son Dakika: Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk açıklama: Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız Son Dakika: Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk açıklama: Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız         
17:19
TikTok fenomeni savcı! Önce güç gösterisi yaptı, sonra da şarkı söyledi TikTok fenomeni savcı! Önce güç gösterisi yaptı, sonra da şarkı söyledi         
16:56
Deren Talu'dan romantik paylaşımlar! Sevgilisiyle verdiği pozları peş peşe yayınladı Deren Talu'dan romantik paylaşımlar! Sevgilisiyle verdiği pozları peş peşe yayınladı         
16:42
Gökhan Özoğuz, benzine gelen zamlara isyan etti Gökhan Özoğuz, benzine gelen zamlara isyan etti         
15:08
İç çamaşırı giymeyen Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı İç çamaşırı giymeyen Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı         
14:24

Son Dakika Haberleri
11:48 Hamit Kocabey'e MHP'de üst düzey görev
11:46 Kadın kılığında komşusuna çekiçle saldıran zanlı serbest! Mağdur ise evine giremiyor
11:45 188 yıllık pideci ekonomik krize dayanamadı
11:39 İngilizler duyurdu! Ozan Tufan'ın kulübü Watford, Fenerbahçeye'ye "Geri alın" dedi
11:38 Özkiraz paylaştı: 21 farklı şirketin yaptırdığı 103 anketin ortalamasına göre AK Parti ve MHP'de sistematik düşüş var
11:31 Merkez Bankası son müdahalede 2,12 milyar dolar sattı! Toplam rakam 7,2 milyar dolara çıktı
11:22 Prof. Dr. Pelin Kartal, Omicron'la ilgili yeni belirti açıklaması: Diz, dirsek ve ayakta kaşıntı, deride kabarıklık
11:21 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Önümüzdeki süreçte daha büyük zamlar gelecek
11:18 7 Ocak saat 11.21! Güne yükselişle başlayan dolar 13,87'den işlem görüyor
11:18 MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2022 11:58:18. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Aksun: "Basın, her zaman ve her yerde doğru, tarafsız, ilkeli haber vererek, objektif davranarak haber alma özgürlüğümüzü sağlayan en etkili... - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement