Başkan Aktaş: Biz Bursa'nın her köşesinde gülümsüyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Başkan Aktaş: Biz Bursa'nın her köşesinde gülümsüyoruz

Başkan Aktaş: Biz Bursa\'nın her köşesinde gülümsüyoruz

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gemlik 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen gece döneri sahur programında vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Aktaş, "Zannediyorlar ki sadece Nilüfer'de gülümseniyor. Bilmiyorlar ki biz Bursa'nın her köşesinde gülümsüyoruz. Bu şehirde yaşamaktan hamdolsun çok mutluyuz" diye konuştu.

28.03.2024 16:37  Güncelleme: 17:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkan Aktaş: "Biz Bursa'nın her köşesinde gülümsüyoruz"

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gemlik 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen gece döneri sahur programında vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Aktaş, "Zannediyorlar ki sadece Nilüfer'de gülümseniyor. Bilmiyorlar ki biz Bursa'nın her köşesinde gülümsüyoruz. Bu şehirde yaşamaktan hamdolsun çok mutluyuz" diye konuştu.

Gemlik 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen gece döneri sahur programına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yanı sıra Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti Gemlik Belediye Başkan Adayı Refik Yılmaz, MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

"Biz Bursa'nın her köşesinde gülümsüyoruz"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gece dönerinin Türkiye'nin literatürüne Gemlik sayesinde girdiğini belirterek "Bursa'da her yerde döneri rahatlıkla yiyebiliriz. Ama gece döneri Bursa'ya mahsus ve Gemlik'ten başlamış bir özellik" dedi. Başkan Aktaş, "İlçelerimizi yönetecek, ilçelerimize vizyon katacak belediye başkanlarını ve belediye meclis üyelerini seçiyoruz. Biz Cumhur İttifakı çatısı altında bir araya geldik. Biz bir sokağı daha düzeltebilir miyiz? Bir kişinin daha hayatına dokunabilir miyiz? İlçelerimizi daha güzel bir hale getirebilir miyiz? Biz bunun derdi ve hesabı içerisindeyiz. Gemlik, hizmet kervanına bir beş sene ara verdi. Cumhur İttifakı çatısı altında Bursa'mızın 1060 mahallesi ve 17 ilçesine, Gemlik'in her bir köşesine, hizmet etmeye devam edeceğiz. Beş tane medeniyete ev sahipliği yapmış bir şehir, Bursa. Gülümseyin Nilüfer'desiniz diyor. Zannediyorlar ki sadece Nilüfer'de gülümseniyor. Bilmiyorlar ki biz Bursa'nın her köşesinde gülümsüyoruz. Bu şehirde yaşamaktan hamdolsun çok mutluyuz" diye konuştu.

"Bursa'nın 17 ilçesi de gerçek belediyeciliği istiyor"

Yerel seçime sayılı günler kaldığını belirterek söze başlayan Bursa Milletvekili Mustafa Varank, "Biz inanıyoruz ki Bursa'da 31 Mart'tan sonra hizmete susamış, yatırımlara susamış, belediyeciliğe susamış vatandaşlarımız 17'de 17 yapmak istiyor. Bursa'nın 17 ilçesinde de Cumhur İttifakı "gerçek belediyecilik" istiyor. 31 Mart'ta işinin ehli, hizmet sevdalısı ve sizleri yatırımlarla buluşturmak için, sizlerin konforunu arttırmak için, daha yaşanabilir ilçeler, daha yaşanabilir bir Bursa inşa etmek için gayret gösteren belediye başkan adaylarımız var. Biz aldanan da olmayacağız, aldatan da olmayacağız. Siyaset, makam mevki için yapılmaz. Siyaset, sizlerden gelecek bir "Allah razı olsun" cümlesi için yapılır. O, en yüce rütbedir. Onun için sizlerden ricam sizi aldatmaya çalışanlara lütfen itibar etmeyin" dedi.

"Gemlik, bir 5 yıl daha kaybedemez"

Gemlik'in hizmete susadığını belirten AK Parti Gemlik Belediye Başkan Adayı Refik Yılmaz, "Gemlik'in tüm sokaklarında, caddelerinde altyapı ve içme suyu hatlarını Büyükşehir ile değiştirdik. Gemlik'in tüm arıtma tesislerini, sahil düzenlemelerini de yine Büyükşehir ile yaptık. Gemlik'i tanımayan, Gemlik'te yaşamayan, sokaklarını bilmeyene Gemlik'i teslim etmemeliyiz. Gemlik bir beş yıl daha kaybedemez. İnşallah Gemlik'e yakışan hizmetler için 31 Mart'ta zaferimizi kutlamak için yeniden bir arada olacağız" diye konuştu.

Programda dönerleri Başkan Aktaş, Bursa Milletvekili Mustafa Varank ve Ak Parti Gemlik Belediye Başkan Adayı Refik Yılmaz dağıttı. Gemlik 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen gece döneri sahur programına Gemlikli vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kaynak: İHA

Demokrasi, 15 Temmuz, Bursa, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Aktaş: Biz Bursa'nın her köşesinde gülümsüyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Solana ve The Book of Meme (BOME) Piyasada Yükselişte
    18 Mar Solana ve The Book of Meme (BOME) Piyasada Yükselişte

    Solana'nın yerel kripto para birimi SOL ve meme tabanlı kripto para birimi The Book of Meme (BOME), kripto para piyasasında ve sosyal medyada dikkat çekici performanslar sergileyerek büyük ilgi görüyor. SOL'un fiyatı son yedi gün içinde yüzde 45 artarak 200 dolar seviyesini aşarken, BOME de piyasaya sürülmesinden bu yana yüzde 82 değer kazandı. Solana'nın yarattığı hareketlilik, DeFi ekosistemine olan ilginin artmasıyla da paralellik gösteriyor.

  • Gökhan Zan: TİP'in açıklamasının yasal karşılığı yok, adayım
    18 Mar Gökhan Zan: TİP'in açıklamasının yasal karşılığı yok, adayım

    Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adayı Gökhan Zan, partinin adaylığını geri çekmesiyle ilgili konuştu. Parti açıklamasının yasal ve siyasal karşılığı olmadığını belirten zan, şantaj ve tehditlere boyun eğmeyeceğini vurguladı.

  • TİP'in adaylığını çektiği Gökhan Zan ile ilgili bomba iddia: AK Parti'den 5 milyon dolar ve TRT'de spor yorumculuğu istemiş
    18 Mar TİP'in adaylığını çektiği Gökhan Zan ile ilgili bomba iddia: AK Parti'den 5 milyon dolar ve TRT'de spor yorumculuğu istemiş

    Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adaylığını geri çektiği Gökhan Zan "Tehdit ve şantaja maruz kaldım" ifadelerini kullanırken kamuoyu bomba bir iddiayla sarsıldı. Zan'ın bir aracı üzerinden adaylıktan çekilmemesi karşılığında AK Parti'den 5 milyon dolar talep ettiği, ikinci bir görüşmede ise TRT spor yorumculuğu talep ettiği öne sürüldü. Söz konusu iki pazarlığın kayıtlarına erişen TİP'in de Gökhan Zan ile ilgili böyle bir karar aldığı ifade ediliyor.

  • Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne 3 balistik füze fırlattığını açıkladı
    18 Mar Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne 3 balistik füze fırlattığını açıkladı

    Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne üç balistik füze fırlattığını açıkladı. Füzelerin yaklaşık 300 kilometre mesafe katederek Japon Denizi'ne düştüğü belirtildi. Denemeler, Kore Yarımadası'nda barışı ve istikrarı tehdit ettiği gerekçesiyle şiddetle kınandı. Japonya Başbakanı, füze denemelerini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal olarak nitelendirdi.


17:16 Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, esnaf ziyaretinde vatandaşa yumruk attı Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, esnaf ziyaretinde vatandaşa yumruk attı
16:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli’de atılan slogan karşısında şaşkınlık yaşadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de atılan slogan karşısında şaşkınlık yaşadı
15:25 Alacaklılar kapıya dayanmıştı Ekol Asansörleri, 34 yıllık faaliyetinin ardından iflasını açıkladı Alacaklılar kapıya dayanmıştı! Ekol Asansörleri, 34 yıllık faaliyetinin ardından iflasını açıkladı
14:38 İsmailağa ile Cübbeli Ahmet arasındaki kavgada yeni perde Tartışma yaratan video yeniden dolaşıma sokuldu İsmailağa ile Cübbeli Ahmet arasındaki kavgada yeni perde! Tartışma yaratan video yeniden dolaşıma sokuldu
14:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere zam için tarih verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere zam için tarih verdi
17:00 Bakanlık harekete geçti “Jasmine bebek“ için toplatma kararı Bakanlık harekete geçti! "Jasmine bebek" için toplatma kararı
16:20 Federasyon oruç tutma yasağı koydu Yıldız futbolcu, milli takım kampından ayrıldı Federasyon oruç tutma yasağı koydu! Yıldız futbolcu, milli takım kampından ayrıldı
15:59 İngiltere’de gösteri uçağı düştü, pilot yanarak can verdi İngiltere'de gösteri uçağı düştü, pilot yanarak can verdi
15:52 Sarıyer’deki çatışmanın arkasından “Kürt Tilkisi“ çıktı Sarıyer'deki çatışmanın arkasından "Kürt Tilkisi" çıktı
15:49 Tek bir konuya dikkat çekti Ancelotti’den 6-1 yenildiğimiz Avusturya maçı sonrası Arda’ya telefon Tek bir konuya dikkat çekti! Ancelotti'den 6-1 yenildiğimiz Avusturya maçı sonrası Arda'ya telefon
14:50 “Ben Hz. Meryem“ videosu ortalığı karıştırdı Hedefteki isimden açıklama geldi: Gerçek değil, dava açıyorum "Ben Hz. Meryem" videosu ortalığı karıştırdı! Hedefteki isimden açıklama geldi: Gerçek değil, dava açıyorum
14:30 AKP İzmir adayı Hamza Dağ’a TKP’li olduğunu söyleyen kişi tartışma yarattı AKP İzmir adayı Hamza Dağ'a TKP'li olduğunu söyleyen kişi tartışma yarattı
14:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bursa’da gövde gösterisi Mitinge 90 bin kişi katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bursa'da gövde gösterisi! Mitinge 90 bin kişi katıldı
14:06 Birçok suçla yargılanan rapçi Diddy’nin cinsel ilişki ağında model Daphne Joy’un da adı geçiyor Birçok suçla yargılanan rapçi Diddy'nin cinsel ilişki ağında model Daphne Joy'un da adı geçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2024 17:51:16. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Aktaş: Biz Bursa'nın her köşesinde gülümsüyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement