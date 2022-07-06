Başkan Aktaş'tan kurban atıklarının bertarafı çağrısı - Son Dakika
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Başkan Aktaş'tan kurban atıklarının bertarafı çağrısı

06.07.2022 20:09

Başkan Aktaş'tan kurban atıklarının bertarafı çağrısıBURSA Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Veysel Karani Kurban Kesim ve Satış Yeri'ni ziyaret etti.

Başkan Aktaş'tan kurban atıklarının bertarafı çağrısı

BURSA Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Veysel Karani Kurban Kesim ve Satış Yeri'ni ziyaret etti. Kurbanlık satan esnafla sohbet eden Başkan Aktaş, vatandaşlara kurban kesimi ve atıkların doğru bertarafı konusunda hassasiyet çağrısında bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kurban Bayramı öncesinde Panayır Mahallesi'nde kapalı pazaryeri ziyareti gerçekleştirerek, hem bayram alışverişi yapan vatandaşlarla hem de esnafla sohbet etti, halkın bayramını tebrik etti. Başkan Alinur Aktaş daha sonra Veysel Karani Kurban Kesim ve Satış Yeri'ne geçerek, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile birlikte esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Türkiye'nin dört bir yanından hayvan satmak için Bursa'ya gelen vatandaşlarla sohbet eden Başkan Aktaş, kurban pazarlığı yapan alıcı ile satıcılar arasında da aracılık etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hayvan pazaryerlerini ziyaret ederek, eksik ve aksaklıklar hakkında istişarelerde bulunduklarını söyledi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teşekkür eden Başkan Alinur Aktaş, hem güneş sisteminin kurulması hem de yeni bölümlerin eklenmesiyle Veysel Karani Kurban Kesim ve Satış Yeri'nin Türkiye'nin en modern hayvan pazarı olduğunu ifade etti. Hayvan pazarlarının bulunduğu yerlerde ilaçlama, haşereyle mücadele ve çıkan pisliğin bertarafıyla ilgili çalışmaların tavizsiz bir şekilde sürdürüldüğünü belirten Başkan Aktaş, "Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak yıl boyunca ilaçlama ve haşereyle mücadele işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Bursa genelinde kurulan 22 kurban pazarında ve kurban pazarlarından çıkan gübrelerin döküldüğü alanlarda, hem uçkun hem de karasinek larvalarına yönelik uygulamalar yapılıyor. Amacımız, bulaşıcı hastalıklardan vatandaşımızı korurken yaşam kalitesini de artırmaktır. Bir sevabı işlerken, günaha da vesile olmayalım. Kurban atıklarının bertarafıyla ilgili ilçe belediyeleri çalışıyor ancak vatandaşlarımız, atıklarını yine de usulüne uygun şekilde belirlenen alanlara bırakmalıdır. Herkese şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum" dedi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ise, ilçesinde belediye kontrolünde iki kurban pazarının bulunduğunu hatırlattı. Veysel Karani'de güzel bir tesisi hayata geçirdiklerini dile getiren Başkan Dündar, şehir içinden ve dışından gelen kurbanlıkların sağlık belgesi ve pasaportlar denetlenerek pazaryerine alındığını anlattı. Muhtemel mağduriyetin önüne geçmek için denetimlerin tavizsiz gerçekleştirildiğini söyleyen Dündar, "Satıcı ve alıcıların tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Güzel bir ortam var. Vatandaşlarımız bu güzel ortam içerisinde alışverişlerini yapıyor. Tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Bu arada Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hayvan pazarı alanlarında devamlı olarak ilaçlama faaliyetlerini sürdürerek, yaşanabilecek olumsuzlukların önüne set oluyor. Bu çerçevede, 231 personel ve 78 araçla, tüm kurban satış noktaları ile karasinek üreme ihtimali olan noktalarda karasinek ve diğer haşerelere karşı aralıksız ilaçlama yapılıyor.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Aktaş'tan kurban atıklarının bertarafı çağrısı - Son Dakika

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