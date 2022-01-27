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Başkan Aktaş'tan ulaştıran ekibe şantiyede moral ziyareti - Son Dakika

Başkan Aktaş'tan ulaştıran ekibe şantiyede moral ziyareti

27.01.2022 13:32
Başkan Aktaş'tan ulaştıran ekibe şantiyede moral ziyareti

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kar yağışının etkili olmaya başladığı ilk günden bu yana gece gündüz çalışan personeli gece yarısı şantiyede ziyaret etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kar yağışının etkili olmaya başladığı ilk günden bu yana gece gündüz çalışan personeli gece yarısı şantiyede ziyaret etti. Şiddetli kar yağışına rağmen Bursa'da ulaşımın aksamadığına işaret eden Aktaş, personele kendi elleriyle salep ikram etti.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, kar yağışının ulaşımda aksamaya yol açmaması için 17 ilçede başlattığı karla mücadele seferberliğini kesintisiz sürdürüyor. Toplam 283 iş makinası ve kamyon ile 834 personelden 100 ayrı ekip oluşturan Büyükşehir Belediyesi, yol açma çalışmalarına 24 saat boyunca devam ediyor. Özellikle İstanbul'da kar nedeniyle belli saatlerde özel araçlarla trafiğe çıkmaya kısıtlama bile getirilirken, Büyükşehir Belediyesi'nin gayretli çalışmalarıyla Bursa'da hayat normal seyrinde devam etti. Bu süreçte sergilenen karla mücadele performansı ile Bursa örnek kent olarak gösterilirken, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da gece saat 12'de yol işleri şantiyesini ziyaret edip, günlerdir insanüstü gayret gösteren personelle bir araya geldi.

"Bizi mahcup etmediniz"

İlk günden itibaren gösterdikleri gayretten ötürü bütün yol işleri personeline teşekkür eden Başkan Aktaş, 17 ilçenin 1058 mahallesinde aynı performansı sergilemenin kolay olmadığını hatırlattı. Aynı başarıyı sonuna kadar sürdürüp sıkıntısız şekilde bahara erişmek istediklerini dile getiren Başkan Aktaş, "Bursalı hemşerilerimiz için el birliğiyle gayret etmemiz lazım. Ne olursunuz, bırakmadan sonuna kadar bu performansı gösterelim ve inşallah sıkıntısız bir şekilde bahara erişelim. Yoğun kar yağışı sebebiyle farklı şehirlerde çeşitli sıkıntılar yaşandı. Biz kendi şehrimize bakıyoruz. Vatandaşlarımız sorun yaşamasın istiyoruz. İnsanların beklentileri çok yüksek olabilir, yani çok sorunsuz olmasını bekleyebilirler, hatta kar tanelerini havada yakalamamızı bekleyen birileri olabilir. Problem değil, gerekeni yapacağız. Doğru zamanda doğru yerlere müdahalelerde bulunacağız. Dün olduğu gibi bugün de 'Allah'a hamdolsun' bizi mahcup etmediniz. Eğer başarı varsa, bu benden değil sahadaki performansınızdan kaynaklandı" dedi.

Başkan Aktaş, konuşmasının ardından vardiya değişimindeki personele kendi elleriyle salep ikram etti. - BURSA

Başkan Aktaş'tan ulaştıran ekibe şantiyede moral ziyareti
Başkan Aktaş'tan ulaştıran ekibe şantiyede moral ziyareti
Başkan Aktaş'tan ulaştıran ekibe şantiyede moral ziyareti
Başkan Aktaş'tan ulaştıran ekibe şantiyede moral ziyareti

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Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Bursa, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Başkan Aktaş'tan ulaştıran ekibe şantiyede moral ziyareti - Son Dakika
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