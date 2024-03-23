Başkan Aktaş'tan yaşlıların ve engellilerin yüzünü güldürecek projeler - Son Dakika
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Başkan Aktaş'tan yaşlıların ve engellilerin yüzünü güldürecek projeler

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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni dönemde yaşlı ve engelli vatandaşlar için çeşitli projeler hayata geçireceklerini açıkladı. Evde Destek Projesi, Hasta Yakınları Konuk Evi, Mola Evi gibi projelerle yaşlılara ve engellilere destek olunacak.

23.03.2024 13:04  Güncelleme: 13:14
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Başkan Aktaş'tan yaşlıların ve engellilerin yüzünü güldürecek projeler

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni dönemde yaşlı vatandaşlar için 'Evde Destek Projesi, Hasta Yakınları Konuk Evi', engelli vatandaşlar için de 'Mola Evi, Gündüzlü Bakımevi' gibi projeleri hayata geçireceklerini belirterek, "Bu dönem engellimize, ailelerimize, yaşlımıza, gencimize kısacası tüm hemşehrilerimize dokunduk. Yeni dönemde de onlar için çalışacağız" dedi.

Yaşlılara Evde Destek Projesi

Sosyal ve sağlık hizmetleriyle, engellisiyle, ailesiyle 'Yaşatan bir Bursa' doğrultusunda yeni dönem hedeflerini anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alinur Aktaş, belediyecilik hizmetlerinin en anlamlı ayaklarından birisinin de sosyal belediyecilik olduğunu söyledi. Başkan Aktaş, "Sosyal ve sağlık hizmetleriyle, insanı merkeze alan anlayışımızla, bu dönem engellimize, ailelerimize, yaşlımıza, gencimize kısacası tüm hemşehrilerimize dokunduk. Yeni dönemde de onlar için çalışacağız. Bu dönem özellikle farklı kesimler için hazırladığımız destek paketlerimizle bu alandaki çalışmalarımızı üst seviyeye taşıyoruz. Özellikle belirli hastalıkları olan ve evde bakım ihtiyaçları olan yaşlılarımıza hizmetimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Tüm yaşlılarımızın hayatını kolaylaştırmak için evlerinde ihtiyaç duydukları basit onarımlar için mobil ekiplerimizle onların yanlarında olacağız. 'Yaşlılara Evde Destek Projesi ile kimsesi olmayan yaşlılarımızın temizlikten ev tamiratlarına kadar birçok konuda yanlarında olacağız" diye konuştu.

Hasta Yakınları Konuk Evi

Özellikle uzun süre tedavi gerektiren hastalıklarda hasta yakınlarının maddi ve manevi yönden yorulduğunu ifade eden Başkan Aktaş, "Bu konuda hasta yakınlarına bir nebze de olsa destek olmak adına 'Hasta Yakınları Konuk Evi' projemizi Şehir Hastanesi bölgesinde hayata geçiriyoruz. Projemizle konaklama ve günlük temel ihtiyaçlara çözüm üretiyoruz" dedi.

Mola Evi

Engelli vatandaşlara sundukları destek ve imkanların yanı sıra tüm yaptıkları proje ve çalışmaların erişilebilir olmasını önemsediklerini dile getiren Başkan Aktaş, "İnşa edeceğimiz spor ve sosyal tesislerimiz başta olmak üzere şehrimizin tüm noktalarını bu hassasiyetle düzenliyoruz. Ayrıca 'Mola Evi' adı verdiğimiz projemiz çerçevesinde engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızı gün boyunca en güzel şekilde misafir edeceğiz. Bu sayede ailelerine de günlük acil işleriyle alakalı zaman kazandırmış olacağız. Mola Evi dediğimiz ruhsal-duygusal, zihinsel ve bedensel engelli gündüzlü bakım merkezinde sanat atölyeleri, sinema ve drama benzeri etkinlik odası, kütüphane, kuaför standının bulunduğu bakım merkezi yer alacak. Ayrıca özel bireylerin eğitimi, rehabilitasyonu ve istihdamına yönelik çalışmaların yürütüleceği sosyal yaşam merkezi oluşturulacak. Tüm bunların yanında 'Alzheimer ve otizm gündüzlü bakım evi' projesini hayata geçireceğiz" diye konuştu.

Başkan Aktaş\'tan yaşlıların ve engellilerin yüzünü güldürecek projeler
Kaynak: İHA

Bursa, Engelliler, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Aktaş'tan yaşlıların ve engellilerin yüzünü güldürecek projeler - Son Dakika

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