Başkan Alemdar'dan Ahilik Haftası Kutlaması - Son Dakika
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Başkan Alemdar'dan Ahilik Haftası Kutlaması

Başkan Alemdar\'dan Ahilik Haftası Kutlaması

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Ahilik Haftası'nda esnafları kutlayarak, ahilik geleneğinin şehrin kültürü ve değerleri için önemini vurguladı.

23.09.2024 16:42  Güncelleme: 16:44
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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Ahilik Haftası'nda Sakarya'nın dokusunu ve kültürünü yaşatan tüm esnafların haftasını kutlarken, "Sakarya'mızın kültürünü, dokusunu, gerçek değerlerini yaşatan ahilik geleneğidir. Bunu geleceğe aktaran, şehrimizin en önemli değeri esnaflarımızın Ahilik Haftası kutlu olsun" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 23-29 Eylül Ahilik Haftası ile ilgili bir mesaj yayımladı. Şehrin kültürünü, memlekete özgü değerlerini, dününü, bugünü yansıtan en önemli değerin ahilik geleneği olduğunu hatırlatan Başkan Alemdar, esnafın haftasını kutladı. Birçok sanatın ve mesleğin "ahilik" kültürü sayesinde ayakta kaldığını hatırlatan Alemdar, ekmeğini taştan çıkaran her bir esnafın yanında olacaklarını ifade etti.

"Ahilik kültürüne yakışır şekilde destekleyeceğiz"

Alemdar, "Her yıl 23-29 Eylül arasında kutladığımız Ahilik Haftası, bizlere çok kıymetli bir değeri hatırlatıyor. Sanatın, mesleğin geleceği için teminat olan esnafımız bu şehrin dokusunu, kültürünü ve en önemli değerlerini geleceğe aktaran kıymetimizdir. Bu şehri, Sakarya adıyla yaşatan ve mirasını taşıyan ahilik geleneğiyle 1 milyon vatandaşımıza hizmet eden esnafımızdır. Güler yüzüyle, yüzlerce meslek ve sanat dalını temsil eden ve bunların geleceğe taşınmasında en önemli rolü üstlenen her bir esnafımızın haftasını kutluyorum. Şunu söylemek istiyorum ki biz bu şehrin esnafını ahilik kültürüne yakışır şekilde destekleyeceğiz. Daha güzel bir gelecek için üretmeye, çalışmaya, yanınızda olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Alemdar'dan Ahilik Haftası Kutlaması - Son Dakika

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