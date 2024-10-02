Başkan Alemdar\'dan Çocuklara Sanat Desteği

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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Sanat Atölyesi" projesine katılan çocuklara ders sırasında sürpriz yaptı.

Başkan Yusuf Alemdar, Ofis Sanat Merkezi'nde (OSM) çocukların yeteneklerini keşfetmek, miniklere sanat mekanlarını tanıtmak, sergi gezme alışkanlığı kazandırmak için başlatılan "Sanat Atölyesi" projesine katılan minikleri ziyaret etti. Bahçelievler İlköğretim Okulu'ndan 73 öğrencinin katıldığı son derste çocuklar, çat kapı gelen Başkan Yusuf Alemdar ile birlikte resim yaptı, hayallerini anlattı ve sanatını ortaya koyarak keyifli bir gün geçirdi. Keyifli anlara sahne olan programa Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin, Okul Müdürü Cemal Yamak, Müdür Yardımcısı Ömer Çokal, öğretmenler Şenay İşman ve Hümeyra Aytekin Biket de katıldı. Öğrenciler programda ayrıca sanat merkezinde bulunan resim ve fotoğraf sergisini gezdi.

Toplumun en değerli hazinesisiniz"

Çocuklara doğru rehberliği yapmanın, öğrenme ve keşfetme fırsatı oluşturmanın önemine dikkat çeken Başkan Alemdar, "Çocuklar toplumumuzun en değerli hazineleridir. Onların gelişimi hem bireysel hem de toplumsal olarak büyük bir öneme sahiptir. Ebeveynler, öğretmenler ve toplum olarak çocuklara doğru rehberlik etmek, onlara öğrenme ve keşfetme fırsatları sunmak en büyük sorumluluklarımız arasındadır. Sevgi dolu bir çevrede büyüyen çocuklar, kendine güvenen ve geleceğe umutla bakan bireyler olarak yetişirler" dedi.

"Sizler büyük hayaller kurun"

Çocuklara "büyük hayaller kurun" tavsiyesi veren Alemdar, "Çocukların hayal dünyası ve merak duygusu çok güçlüdür. Onların davranışlarına cevap vermek, öğrenme isteklerini desteklemek ve hayal güçlerini teşvik etmemiz gerekiyor. Özellikle oyunlar ve farklı etkinliklerle çocukların duygusal ve sosyal becerilerini geliştirmek, onların dünyayı daha iyi tanımalarına ve problem çözme yeteneklerini güçlendirmelerine yardımcı olur. Sevgi dolu bir çevrede, kendine güvenen ve geleceğe umutla bakan bireyler olacaksınız. Sizler büyük hayaller kurun diye elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı. - SAKARYA