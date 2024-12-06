Başkan Alemdar, Esnafla Çay Sohbeti Yaparak Ulaşım Projelerini Anlattı - Son Dakika
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Başkan Alemdar, Esnafla Çay Sohbeti Yaparak Ulaşım Projelerini Anlattı

Başkan Alemdar, Esnafla Çay Sohbeti Yaparak Ulaşım Projelerini Anlattı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Adapazarı Ahmet Yesevi Caddesi'nin yenilenmesinin ardından esnafların davetine icabet ederek onlarla bir araya geldi. Ulaşım projeleri hakkında bilgi veren Alemdar, şehrin altyapısını modernleştirmeye kararlı olduklarını vurguladı.

06.12.2024 16:23  Güncelleme: 16:25
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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, yeni bir yüze kavuşan Adapazarı Ahmet Yesevi Caddesi esnaflarının sosyal medyadan yaptığı 'çaya bekleriz' davetine Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ile icabet ederek, esnafla sohbet etti. Başkan Alemdar, "Sakarya'mıza daha güvenli, güçlü, konforlu ve modern ulaşım ağları kazandırmak için gayret ediyoruz. Durmak yok, çalışmaya devam" dedi.

Şehir genelinde önemli ulaşım akslarını modern bir görünüme kavuşturup, ulaşım altyapısına güç kazandıran Sakarya Büyükşehir Belediyesi, son olarak Adapazarı Ahmet Yesevi Caddesi'ni sil baştan yenilemişti. Altyapısından üstyapısına, park ve çevre düzenlemelerinden aydınlatmalarına kadar 'Prestij Cadde Uygulaması' çerçevesinde yenilenen güzergah estetik ve modern bir görünüm kazandı. Bölgede ticaret yapan ve yaşamını sürdüren vatandaşlar çalışmadan çok memnun kaldı.

Cadde üzerinde esnaflık yapan Tayfun Aydın, sosyal medya hesabından çalışmalardan duyduğu memnuniyeti paylaşarak Başkan Alemdar'a, "Caddemiz çok güzel oldu. Sizi çaya bekleriz" çağrısı yaptı. Mesajı gören Başkan Yusuf Alemdar, paylaşımı "Müsaitseniz geliyoruz" diyerek cevaplayıp dakikalar içinde bölgeye gitti. Esnaf ve vatandaşların çay sohbetine konuk olan Alemdar'a Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu eşlik etti. Alemdar, caddedeki çalışmaların detaylarını paylaştığı esnafa samimi bir sohbette Sakarya için hazırladıkları ulaşım projelerini anlattı.

Başkan Alemdar, "Ahmet Yesevi Caddemiz bölgemize, merkezimize yakışır bir hale kavuştu. Özellikle sosyal medya üzerinden ulaşımla ilgili talep ve şikayetleri takip ediyorum. Ahmet Yesevi Caddesi'nde yaptığımız bu çalışmanın sizlerin takdirini toplaması bizler memnun ediyor. Sizlerden de gelen dönüşler ve memnuniyetler bizim azmimizi artıyor. Hep birlikte şehrimizin tüm ulaşım ağını daha güvenli, daha rahat, daha konforlu ve modern bir hale getirmek için çalışıyoruz. Durmak yok, çalışmaya devam" diye konuştu.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ise, "Büyükşehir Belediyemizin destekleri ve özverili çalışmalarıyla Adapazarı'mızda, özellikle altyapı projeleri başta olmak üzere pek çok alanda önemli adımlar hızla atılıyor. Büyükşehir Belediyemizin çalışmalarıyla çehresi yenilenen Şeker Mahallesi Ahmet Yesevi Caddemizde hemşerilerimizle bir araya geldik. Şehrimizin her köşesine dokunan gayretli projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar'a çok teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Alemdar, ziyaretin anısına esnaflarla fotoğraf çekildi, taleplerini tek tek dinledi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Alemdar, Esnafla Çay Sohbeti Yaparak Ulaşım Projelerini Anlattı - Son Dakika

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