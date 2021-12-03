Başkan Alemdar: "Hayatı paylaşmaya engel yok" - Son Dakika

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Serdivan Özel Eğitim Anaokulu'nu ziyaret etti.

Ziyarette Başkan Alemdar, Özel Eğitim Anaokulu'nda eğitim gören çocuklarla bir araya geldi. Başkan Alemdar'a Serdivan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Dere ve İstiklal Mahalle Muhtarı Mustafa Gül eşlik ederken, Okul Müdürü Ahmet Göktaş ve öğretmenler ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Hayatı paylaşmak için engel olmadığını belirten Başkan Alemdar; zor ama bir o kadar değerli bir görevi özveriyle yaptıkları için tüm öğretmenleri ve yöneticileri tebrik ettiğini söyledi.

Ailelerin, engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak adına birçok önemli projenin hayata geçirildiğini dile getiren Alemdar, onların mutluluğunun en büyük ödül olduğunu söyledi. Çocuklarla da sohbet eden Başkan Alemdar onlara hediye verdi; birlikte oyun oynadı. - SAKARYA