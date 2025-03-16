Alemdar, Kocaali'de Muhtarlarla Buluştu - Son Dakika
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Alemdar, Kocaali'de Muhtarlarla Buluştu

Alemdar, Kocaali\'de Muhtarlarla Buluştu

Kocaali'de muhtarlarla bir araya gelen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, talep ve isteklerini dinledi.

16.03.2025 13:56  Güncelleme: 13:59
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Kocaali'de muhtarlarla bir araya gelen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, talep ve isteklerini dinledi. Ziyarette Karadeniz sahillerinin önemine dikkat çeken Alemdar, "Sahillerimizi doğru planlama yaparak potansiyellerini ortaya çıkarmak istiyoruz. Hedefimiz Karadeniz sahillerimizi vatandaşlarımızın rahatlıkla kullanacağı bir alan haline dönüştürmek" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, ilçe ziyaretlerini Kocaali ile sürdürdü. Kocaali'de muhtarlarla buluşan Başkan Alemdar'a Kocaali Belediye Başkanı Turan Yüzücü, AK Parti Kocaali İlçe Başkanı İsmail Demir, MHP Kocaali İlçe Başkanı Adnan Arar, Kocaali Muhtarlar Derneği Başkanı Bilal Hazar eşlik ederken, toplantıda Genel Sekreter Yardımcısı Aslan Yılmaz ile birlikte Büyükşehir ve SASKİ bürokratları da yer aldı. Tek tek muhtarların istek ve taleplerini dinleyen Başkan Alemdar, altyapıdan üstyapıya, eğitimden sağlığa, ulaşımdan sosyal donatı alanlarına kadar tüm hizmetleri şehrin her noktasına, mahallesine, ilçesine ulaştırmak için gayretle çalıştıklarını dile getirdi.

Karadeniz sahillerinin turizm potansiyelini artırmak için çalıştıklarını ifade eden Başkan Yusuf Alemdar, "Şehrimizin her noktasında asfalt, altyapı, sosyal projeler, park alanları ve tüm konularda gayretle çalışıyoruz. Özellikle turizm açısından hayati bir öneme sahip olan sahillerimizi doğru planlama yaparak potansiyellerini ortaya çıkarmak istiyoruz. Hedefimiz Karadeniz sahillerimizi vatandaşlarımızın rahatlıkla kullanacağı bir alan haline dönüştürmek" diye konuştu.

Buluşma sonrası Başkan Alemdar yanındaki heyetle beraber, asfaltı, peyzajı, altyapısı ve ışıklandırması yenilenerek bölge halkının kullanımına sulanan Şehit Yılmaz Caddesi'nde incelemelerde bulundu. Alemdar, "Kocaali'mize çok yakışan, ilçenin ulaşımında önemli bir yeri olan caddenin geniş, ferah ve modern aydınlatmasıyla hayırlı olmasını diliyorum. Önümüzdeki süreçte de planlamalarımız doğrultusunda asfalt ve yol çalışmalarımızı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Alemdar, Kocaali'de Muhtarlarla Buluştu - Son Dakika

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