Sakarya\'da Mart ayı meclis toplantısında ulaşım projeleri görüşüldü

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, meclis toplantısında şehrin ulaşımından sosyal donatılarına kadar pek çok alanda yürütülen yatırımları sıraladı. 16 ilçeye ayrım yapmadan hizmet götürdüklerini vurgulayan Alemdar, "Birileri çelik çomak oynarken biz iş yapmaya çalışıyoruz. Küçük hesaplar yapanlarla yol yürünmez" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mart Olağan Meclis Toplantısı, 61 gündem maddesinin görüşülmesiyle gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Başkan Yusuf Alemdar, raylı sistemden metrobüse, çevre yollarından kütüphane projelerine kadar devam eden yatırımların son durumu hakkında bilgi verdi. Şehrin ulaşım vizyonuna dair kritik açıklamalarda bulunan Başkan Alemdar, "Metrobüs projemizin ne kadar doğru bir hizmet olduğunu akşam saatlerindeki doluluk oranlarından görüyoruz. Raylı sistem hattı için önümüzdeki günlerde yapım ihalesi ilanına çıkılacak. Tunatan, Mithatpaşa ve SEDAŞ kavşaklarındaki çalışmalarımız sürüyor. Doğu Çevre Yolu'na ise bu yıl içinde başlamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. Sosyal yatırımların devam ettiğini belirten Alemdar, "1 milyon kitap kapasiteli şehir kütüphanesi ve bilim merkezi projelerimiz hızla yükseliyor. Ayrıca yeni fuar alanı kazandırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Belediye hizmet binamızın ihalesine ise nisan ayı içerisinde çıkacağız" bilgisini paylaştı.

