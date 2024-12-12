Başkan Alemdar: "Türkiye Yüzyılı\'nın Sakarya\'sını inşa ederken en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımızdır"

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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sakarya ziyareti öncesi tüm şehri Serdivan Spor Salonu'na davet ederek, "Şehrimizi ve hemşerilerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Sakarya için hedeflerimizi sunacağız. Türkiye Yüzyılı'nın Sakarya'sını inşa ederken en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımızdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Aralık Cuma günü Serdivan Spor Salonu'nda 14.00'da AK Parti 8. Olağan Kongresi'ne katılacak. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti öncesi tüm vatandaşları Serdivan Spor Salonu'na davet etti.

Başkan Alemdar, "Cumhurbaşkanımız, Türkiye Yüzyılı'nın Sakarya'sını inşa ederken en büyük destekçimiz. Sakarya'mız için hasret bitiyor ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 13 Aralık Cuma günü Serdivan Spor Salonu'nda hemşerilerimizle buluşacak. Cumhurbaşkanımızla dirençli, yeşil, sosyal bir şehrin inşası için kentsel dönüşüm başta olmak üzere raylı sistem ve diğer önemli projelerimizi paylaşacak, şehrin yarınlarına güç katacak diğer hedeflerimizi sunacağız. Cumhurbaşkanımız, 'Huzur bulduğum şehir' olarak ifade ettiği Sakarya'mızın Türkiye Yüzyılı yolculuğunda da daima yanında" diye konuştu.

Alemdar, tüm vatandaşları Serdivan Spor Salonu'na davet ederek, "İnşallah hep birlikte büyük bir coşku içerisinde orada olacağız. Hemşerilerimizle beraber Cumhurbaşkanımıza Sakarya'nın her zaman yanında olduğunu gösterecek, yürüyüşüne güç katacağız. Şehrimizi ve hemşerilerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan, daima bizlerle birlikte olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - SAKARYA