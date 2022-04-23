Başkan Altun: "Bünyan halısı Gümüşsuyu ile dünyaya açılıyor" - Son Dakika
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Başkan Altun: "Bünyan halısı Gümüşsuyu ile dünyaya açılıyor"

23.04.2022 13:33
Başkan Altun: "Bünyan halısı Gümüşsuyu ile dünyaya açılıyor"

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Erciyes Anadolu Holding ile yapılan proje ile Bünyan halısını teknoloji ile buluşturarak dünyaya açacaklarını söyledi.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Erciyes Anadolu Holding ile yapılan proje ile Bünyan halısını teknoloji ile buluşturarak dünyaya açacaklarını söyledi. Altun; "Çok güzel bir proje. 50 tezgahla başlayacağız. Gümüşsuyu Fabrikası'nı gezdik, inanılmaz bir teknoloji var. İyi bir yol aldık, bayramdan sonra inşallah kolları sıvayarak başlayacağız" dedi.

Katıldığı bir programda gündemle ilgili açıklamalarda bulunan Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun; Erciyes Anadolu Holding ile proje geliştirdiklerini söyledi. Başkan Altun; "Erciyes Anadolu Holding ile birlikte Bünyan halısını yaşatmak adına hanımefendilere evlerde halı dokutacağız. Makina halısını el dokuma halısı haline getireceğiz. Ama sonuçta yine kataloglarda 'Bünyan' yazacak. Vali beyin önderliğinde Erciyes Anadolu Holding ile böyle bir anlaşma yaptık. İnşallah yakın zamanda en azından aile ekonomilerine katkı sağlayacak. Bir toplu alanda yer verip yapmıyoruz, hanımefendiler, çocuğuna bakarken halıyı dokuyacak. Şuanda numune olarak 7 tane dokuttum, başarılı da oldu. Bizim bildiğimiz Bünyan halısı gibi olmasa da amaç burada bir kişinin bir halıyı 1 haftada bitirebileceği. Alım garantisini onlar verdiği için alım sorunu da olmayacak. Kadın kooperatifleşmeye geçme çalışmamız var. Çok güzel bir proje. 50 tezgahla başlayacağız. Gümüşsuyu Fabrikası'nı gezdik, inanılmaz bir teknoloji var. İyi bir yol aldık, bayramdan sonra inşallah kolları sıvayarak başlayacağız" dedi.

"Bünyan'a hak ettiği ulaşım sağlanacak"

İlçede ulaşımda sorunlar olduğunu, bu sorunların çözümü için büyükşehir belediyesi ile çalışmaların devam ettiğini aktaran Altun; "Bundan önceki büyükşehir belediyesi döneminde küçük araçlar alındı. Bizim araçlarımız yarım otobüs şeklinde olsa sorun olmayacak. Çarşıdan aracımız kalkıyor, köprüye gelince araç dolu. Tekrar gelmesi 5 dakikayı alıyor. Kayseri'ye en çok yolcu taşınan ilçe Bünyan'dır. Günde 2 bin 500 kişi Bünyan'a gidiyor ve geliyor. Büyükşehir belediyesi Bünyan'a araç göndermiyor. Ama büyükşehirin de her ilçeye araç gönderme şansı yok, bunu da görmek lazım. Şimdi bu güncel mazot zamlarından sonra dolmuşçu kardeşlerimiz de zor durumda. Bunu vatandaşımız da biliyor, onlar da kooperatif. Büyükşehir belediyesi, Ulaşım Daire Başkanı ile birlikte Bünyan'ın ulaşımını masaya yatıracağız. Çözümü beraber yapacağız. Az kaldı, inşallah Bünyan'a hak ettiği ulaşım sağlanacak" ifadelerini kullandı.

İlçedeki işsizliğin önüne geçilmesi için fabrikaların kurulması gerektiğini ve teşvikler beklediklerini sözlerine ekleyen Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun; "İş adamlarına sesleniyorum; Bünyan'da yapılacak her ticarette biz varız. Eğer bize bir teklifle gelirlerse biz her zaman önlerini açmaya hazırız. Avrupa'da görüyoruz, köylerin içinde fabrikalar. İstiyorum ki aynı teşviki Bünyan'ın mahallelerine, köylerine versin devletimiz. Biz de oraya eşimiz, dostumuz fabrikalarını kurmak isterse cazip duruma gelsin. OSB'ler önemli. Doğalgaz yüzde 50, elektrik yüzde 50. Bünyan'da bir tane fabrikamız var, 50 kişi çalışıyor. Bundan 3 tane fabrika olsun işsizlik biter" diye konuştu. - KAYSERİ

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Anadolu Grubu, Özkan Altun, Erciyes, Bünyan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Altun: 'Bünyan halısı Gümüşsuyu ile dünyaya açılıyor' - Son Dakika


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