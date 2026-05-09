Başkan Aras\'tan Anneler Günü mesajı

09.05.2026 11:31  Güncelleme: 11:33
Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 10 Mayıs Anneler Günü sebebiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Aras mesajında şu ifadelere yer verdi, "Hayata geldiğimiz ilk andan itibaren dünyayla kurduğumuz ilk bağ, ilk güven halkası ve ilk temas annelerimizle başlıyor. Anne olmak sonsuz bir sabır ve bitip tükenmek bilmeyen bir emek ile yaşamak demek. Anne olmak hayatı hem kendisi hem de çocukları için var edebilmek demek. Anneler Günü bizim için sadece yaptıklarına teşekkür ettiğimiz bir gün değildir ve olmamalıdır. Annelerin hayatımıza kattığı değeri, kadın emeğinin toplumdaki yerini ve yaşamı ayakta tutan görünmez sorumlulukları hatırlama günüdür. Bugün milyonlarca kadın; çocuk büyütürken, çalışırken ve bir evi ayakta tutmaya çabalarken hayatın pek çok zorluğuyla aynı anda mücadele ediyor. Hayatın yükü büyüdükçe kadınların omuzlarındaki sorumluluk da artıyor. Buna rağmen kadınlar üretmeye, yaşamı yeniden kurmaya ve dayanışmayı büyütmeye devam ediyor. Kadınları yalnızca annelik emeğinin fedakarlıklarıyla tanımlayan bir anlayışla eşit bir gelecek kurulamaz. Kadınların sosyal yaşamda, çalışma hayatında, kent yönetimlerinde ve karar alma mekanizmalarında güçlü ve eşit biçimde yer aldığı ayrımcılık aleyhinde bir düzen kurmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Biz de bu anlayışla; kadınların eşit, özgür ve ayrımcılığa maruz bırakılmadığı bir yaşam kurabilmesi için kültürel, ekonomik ve sosyal alanlarda eşitliği güçlendirecek çalışmalar yürütüyoruz. Kadınların hayatın her alanında daha güçlü, eşit ve etkin biçimde yer alabilmesi için kadınlarla birlikte politika üretiyor, birlikte uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki kadınların güçlendiği kentler, geleceği bambaşka bir eşitlikle var etmenin yolunu inşa ederek umudu yeniden oluşturuyorlar. Bu duygu ve düşüncelerle anne olan, olamayan, bekleyen, yitiren ama yüreğinde hep annelik duygusunu hisseden tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor; başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kıymetli annesi Zübeyde Hanım ve şehit anneleri olmak üzere ebediyete uğurladığımız tüm anneleri rahmet ve minnetle anıyorum" - MUĞLA

