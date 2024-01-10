Başkan Aras\'tan Gazeteciler Günü Mesajı

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Aras, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün, demokrasinin temel taşlarından biri olan basın mensuplarını onurlandırdığımız, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü. Basın, toplumun bilgiye erişim hakkını sağlamak, kamuoyunu bilgilendirmek ve demokrasinin işleyişine katkıda bulunmak gibi önemli görevleri üstlenen kritik bir kurumdur. Özgür ve bağımsız basın, demokrasinin güvencesidir. Bu nedenle, her türlü baskıya, sansüre ve kısıtlamaya karşı durarak, gerçekleri araştırmak ve kamuoyunu doğru bir şekilde bilgilendirmek adına özverili bir şekilde çalışan gazetecilerimiz, toplumumuzun gözü, kulağı ve vicdanıdır. Bodrum'da yaşayan her bir bireyin, demokratik değerlere ve insan haklarına olan inancını yürekten paylaşması, basının özgürlüğüne verdiği önemi göstermesi büyük bir gerekliliktir. Basın özgürlüğü, toplumumuzun bilinçlenmesi, şeffaf bir yönetim ve sağlıklı bir demokratik süreç için vazgeçilmez bir unsurdur. Bu özel gün vesilesiyle, görev yapan tüm gazetecilere, yerelde ve ulusal düzeyde, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etmek istiyorum. Onların, doğru ve tarafsız haberleri ile toplumumuzun aydınlanmasına katkıda bulunduklarına inanıyorum. Aynı zamanda, ülkemizde ve dünyada birçok gazeteci, mesleğini icra ederken özgürlüklerinden mahrum kalmış, tutuklanmış hatta öldürülmüştür. Bu durum, demokratik değerlere olan inancı sarsmakta ve basının özgürce işleyişini engellemektedir. Herkesin ifade özgürlüğüne saygı gösterilmesi, demokratik bir toplumun olmazsa olmazıdır. Demokrasimizin güçlenmesi ve toplumumuzun bilinçlenmesi adına gösterdikleri çaba için tüm gazetecilerimize minnet duyuyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum" - MUĞLA