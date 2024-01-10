 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Başkan Aras'tan Gazeteciler Günü Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Aras'tan Gazeteciler Günü Mesajı

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Aras, mesajında basının toplumun bilgiye erişim hakkını sağlamak, kamuoyunu bilgilendirmek ve demokrasinin işleyişine katkıda bulunmak gibi önemli görevleri üstlendiğini vurgulayarak, gazetecilerin özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Aynı zamanda, basın özgürlüğünün demokratik bir toplumun olmazsa olmazı olduğunu belirten Başkan Aras, gazetecilerin ifade özgürlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı ve gazetecilerin tutuklanması ve öldürülmesi gibi durumların demokratik değerlere olan inancı sarsarak basının özgürce işleyişini engellediğini ifade etti. Başkan Aras, mesajını tüm gazetecilere minnet duyduğunu ve 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten dileklerle kutladığını belirtti.

Başkan Aras\'tan Gazeteciler Günü Mesajı
10.01.2024 - 16:39,
Abone Ol

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Aras, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün, demokrasinin temel taşlarından biri olan basın mensuplarını onurlandırdığımız, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü. Basın, toplumun bilgiye erişim hakkını sağlamak, kamuoyunu bilgilendirmek ve demokrasinin işleyişine katkıda bulunmak gibi önemli görevleri üstlenen kritik bir kurumdur. Özgür ve bağımsız basın, demokrasinin güvencesidir. Bu nedenle, her türlü baskıya, sansüre ve kısıtlamaya karşı durarak, gerçekleri araştırmak ve kamuoyunu doğru bir şekilde bilgilendirmek adına özverili bir şekilde çalışan gazetecilerimiz, toplumumuzun gözü, kulağı ve vicdanıdır. Bodrum'da yaşayan her bir bireyin, demokratik değerlere ve insan haklarına olan inancını yürekten paylaşması, basının özgürlüğüne verdiği önemi göstermesi büyük bir gerekliliktir. Basın özgürlüğü, toplumumuzun bilinçlenmesi, şeffaf bir yönetim ve sağlıklı bir demokratik süreç için vazgeçilmez bir unsurdur. Bu özel gün vesilesiyle, görev yapan tüm gazetecilere, yerelde ve ulusal düzeyde, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etmek istiyorum. Onların, doğru ve tarafsız haberleri ile toplumumuzun aydınlanmasına katkıda bulunduklarına inanıyorum. Aynı zamanda, ülkemizde ve dünyada birçok gazeteci, mesleğini icra ederken özgürlüklerinden mahrum kalmış, tutuklanmış hatta öldürülmüştür. Bu durum, demokratik değerlere olan inancı sarsmakta ve basının özgürce işleyişini engellemektedir. Herkesin ifade özgürlüğüne saygı gösterilmesi, demokratik bir toplumun olmazsa olmazıdır. Demokrasimizin güçlenmesi ve toplumumuzun bilinçlenmesi adına gösterdikleri çaba için tüm gazetecilerimize minnet duyuyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum" - MUĞLA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Gazeteciler Günü, Ahmet Aras, Bodrum, Kamu, İnsan Hakları, Medya, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Aras'tan Gazeteciler Günü Mesajı - Son Dakika


16:52
MHP, 2'si büyükşehir 12'si il olmak üzere 55 belediye başkan adayını açıkladı MHP, 2'si büyükşehir 12'si il olmak üzere 55 belediye başkan adayını açıkladı
16:30
Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'nin İstanbul'a geleceğini duyurdu Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'nin İstanbul'a geleceğini duyurdu
16:13
KKTC'de döviz bürosu sahibini öldürmüşlerdi! Kamerunlu katil zanlılarını polise teslim eden 3 Kıbrıs Türkü'nü Rum polisi tutukladı KKTC'de döviz bürosu sahibini öldürmüşlerdi! Kamerunlu katil zanlılarını polise teslim eden 3 Kıbrıs Türkü'nü Rum polisi tutukladı
16:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizdeki Mossad operasyonu, İsrail'i de şaşırttı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizdeki Mossad operasyonu, İsrail'i de şaşırttı
15:56
2023'te modelliğe ara vermişti! Yıldız model Bella Hadid objektiflere üstsüz poz verdi 2023'te modelliğe ara vermişti! Yıldız model Bella Hadid objektiflere üstsüz poz verdi
15:02
Tekirdağ ve Çanakkale'de kar esareti! Köy ve mahalle yolları ulaşıma kapandı, 6 ilçede okullar tatil Tekirdağ ve Çanakkale'de kar esareti! Köy ve mahalle yolları ulaşıma kapandı, 6 ilçede okullar tatil
14:52
Ünlü popçu Sefo ameliyat oldu! Sağlık durumunu soranlara ''Sünnet oldum'' esprisini yaptı Ünlü popçu Sefo ameliyat oldu! Sağlık durumunu soranlara ''Sünnet oldum'' esprisini yaptı
14:48
İsrailli vekilden kan donduran sözler: Gazze'de masum kalmadı, hepsi yok edilmeli İsrailli vekilden kan donduran sözler: Gazze'de masum kalmadı, hepsi yok edilmeli

Son Dakika
16:52 MHP, 2'si büyükşehir 12'si il olmak üzere 55 belediye başkan adayını açıkladı
16:30 Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'nin İstanbul'a geleceğini duyurdu
16:13 KKTC'de döviz bürosu sahibini öldürmüşlerdi! Kamerunlu katil zanlılarını polise teslim eden 3 Kıbrıs Türkü'nü Rum polisi tutukladı
16:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizdeki Mossad operasyonu, İsrail'i de şaşırttı
15:56 2023'te modelliğe ara vermişti! Yıldız model Bella Hadid objektiflere üstsüz poz verdi
15:02 Tekirdağ ve Çanakkale'de kar esareti! Köy ve mahalle yolları ulaşıma kapandı, 6 ilçede okullar tatil
14:52 Ünlü popçu Sefo ameliyat oldu! Sağlık durumunu soranlara ''Sünnet oldum'' esprisini yaptı
14:48 İsrailli vekilden kan donduran sözler: Gazze'de masum kalmadı, hepsi yok edilmeli
14:21 Ekvador'da sokağa inen askerler hayli acımasız! Polislerin intikamını almaya başladılar
14:11 Sevgilisinin kahvesine gülücük sembolü çizen baristayı yumrukladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 17:35:17. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Aras'tan Gazeteciler Günü Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement