Başkan Aras'tan orman yangın uyarısı - Son Dakika
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Yerel

Başkan Aras'tan orman yangın uyarısı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 'Orman Benim' kampanyasına katılarak orman yangınları konusunda uyarılarda bulundu ve çöp topladı.

03.05.2024 16:46  Güncelleme: 17:02
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Başkan Aras'tan orman yangın uyarısı

MUĞLA - Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Muğla'da gerçekleştirdiği 'Orman Benim' kampanyasına katılan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Gülağzı Mahallesi karayolu kenarında bulunan ormanlık alanda hem çöp topladı, hem de orman yangınları konusunda uyardı.

Çöpleri toplamanın marifet olmadığını, esas olanın atmamak olduğunu belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Bugün Tarım ve Orman Bakanlımızın düzenlediği bir etkinlik var. Orman Benim kampanyası. Sayın Bakanımızın başlattığı bu kampanyayı biz de destekliyoruz. Ormandayız. Yol kenarındayız. Ana yol kenarındayız. Marmaris, Fethiye ve Antalya'ya ulaşımın sağlandığı bir karayolu burası. Yolun kenarında ormanlık alan var. Buralardan topladığımız çöpler inanılmaz. Cam şişeleri, çöpler, soda şişeleri, plastikler, sigara izmaritleri, sigara paketleri var. Toplamak marifet değil, atmama marifet. Kirletmemek lazım, atmamak lazım. Bunları ormana attığımızda güneş devreye girince ısıyı arttırıyor ve düşen yaprakları tutuşturuyor ve sonra da orman yanıyor. Ondan sonra da televizyon izlerken veya yangını görünce diyoruz ki, eyvah yine ormanı yaktılar. Halbuki ormanı sen yaktın. Attığın şişe ile veya attığın çöp ile ormanı sen de yakmış olabilirsin. Önemli olan burada tekrar uyaralım. Arabaların camından lütfen, şişeyi, çöpü, sigara izmaritini dışarı atmayalım. Şu anda orman yangınlarına dikkat çekmeye çalışıyoruz. Ben Muğlalı hemşehrilerimi biliyorum ki, bu konuda çok duyarlılar. Tekrar söylüyorum. Lütfen ormanlarımızı temiz tutalım. Orman yangınlarına sebep olacak herhangi bir girişimde bulunmayalım. Buna meydan vermeden ormanlarımızı koruyalım" dedi.

Kaynak: İHA

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