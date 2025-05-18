Başkan Arıcı\'dan 19 Mayıs kutlama mesajı

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Arıcı mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak milli mücadelenin meşalesini yaktığı bu anlamlı günün, sadece bir kurtuluşun değil, aynı zamanda gençliğe duyulan güvenin de simgesi olduğunu vurguladı.

19 Mayıs'ın, bir milletin bağımsızlık ve özgürlük yolunda attığı en kararlı adım olduğunu da ifade eden Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe emanet ettiği bu önemli gün, her yıl artan bir coşku ve gururla kutlanmaktadır. Gençlerimiz; çağdaş, bilimsel, demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti'nin teminatıdır. Bu özel günde başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gençlerimiz başta olmak üzere, Türk milletinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum" dedi. - AYDIN