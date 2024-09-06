Aydın\'ın Kurtuluşu 102. Yıldönümünde Kutlandı

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Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, 7 Eylül Aydın'ın kurtuluş günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Arıcı, mesajında Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü kutlayarak, bu önemli günde vatanı için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle andığını belirtti.

Başkan Arıcı, mesajında "Aydın'ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde bir kez daha coşku ve gurur içerisindeyiz. 7 Eylül, Aydınlıların bağımsızlık ve özgürlük uğruna verdiği mücadelenin simgesidir. Bu anlamlı günde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan topraklarını canları pahasına koruyan tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyorum" ifadelerine yer verdi.

Başkan Arıcı, ayrıca Aydın'ın kurtuluşunun her yıl aynı heyecanla kutlandığını ve bu tarihi günün gelecek nesillere aktarılmasının büyük bir görev olduğunu vurgulayarak "Kurtuluşumuzun 102. yılı kutlu olsun. Bu topraklarda hür ve bağımsız olarak yaşamamızı sağlayan tüm ecdadımıza sonsuz teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN