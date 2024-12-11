Başkan Arıkan, Gençlerle Kitabevinde Buluştu - Son Dakika
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Başkan Arıkan, Gençlerle Kitabevinde Buluştu

Başkan Arıkan, Gençlerle Kitabevinde Buluştu

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Prof. Dr. İlber Ortaylı Kitabevi'ni ziyaret ederek öğrencilere destek verdi. Gençler, sağlanan ders çalışma ortamından memnuniyetlerini dile getirerek Başkan Arıkan'a teşekkür etti.

11.12.2024 09:27  Güncelleme: 09:28
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Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Prof. Dr. İlber Ortaylı Kitabevi'ni ziyaret ederek gençlerle bir araya geldi. Ziyaret sırasında ders çalışan öğrenciler, Başkan Arıkan'ı biranda karşılarında mutluluk yaşadı.

Öğrenciler, kendilerine sağlanan konforlu ders çalışma ortamı, geniş kaynak ve materyal çeşitliliği, ücretsiz internet ile çay ikramları için teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi. Gençlerle sohbet eden Başkan Arıkan, onların istek ve taleplerini dinledi. Başkan Arıkan, gençlere girecekleri sınavlarda başarılar dilerken, her zaman yanlarında olduklarını ve Söke Belediyesi'nin gençlere yönelik projelere devam edeceğini ifade etti. Söke Belediyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı Kitabevi, Söke'de gençlere ders çalışma ve sosyal bir alan olarak sunduğu imkanlarla büyük takdir topluyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Arıkan, Gençlerle Kitabevinde Buluştu - Son Dakika

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