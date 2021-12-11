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Başkan Arısoy: "Veliefendi İşçi Blokları'ndaki dönüşümün gerçekleşeceğine inanıyorum" - Son Dakika

Başkan Arısoy: "Veliefendi İşçi Blokları'ndaki dönüşümün gerçekleşeceğine inanıyorum"

11.12.2021 00:57
Başkan Arısoy: "Veliefendi İşçi Blokları'ndaki dönüşümün gerçekleşeceğine inanıyorum"

Zeytinburnu Veliefendi Mahallesi'nde bulunan 'İşçi Blokları'nın malikleriyle bir araya gelen, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy;

Zeytinburnu Veliefendi Mahallesi'nde bulunan 'İşçi Blokları'nın malikleriyle bir araya gelen, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy; "Veliefendi İşçi Blokları eski ve depreme dayanıksız yapı stoklarına sahip olması nedeniyle, kentsel dönüşüm için en fazla talep aldığımız bölgeler arasında yer alıyordu. Bu sebeple önceliği buraya vermemiz gerektiğini düşündük ve beraberce bir yola çıktık. 'İşçi Blokları'ndaki 305 bağımsız bölümün, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın uhdesinde bulunan Rezerv Konutlar ile takas görüşmeleri sürecinin başarıyla nihayete ereceğine inanıyorum." dedi.

Zeytinburnu Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan ilçedeki kentsel dönüşümde kullanılmak üzere rezerv konut talebinde bulunmuştu. Bakanlık, bu talebe istinaden Zeytinburnu'nda iki bölgede inşa ettiği 340 konutu rezerv konut olarak değerinde takas yöntemiyle kullanmak kaydıyla Zeytinburnu Belediyesi'ne vermişti. Zeytinburnu Veliefendi Mahallesi'nde yer alan 'İşçi Blokları' eski ve depreme dayanıksız olması nedeniyle sıklıkla gündeme geliyordu. Zeytinburnu'na kentsel dönüşümde kullanılmak üzere sunulan bu 'Rezerv Konutlar', Veliefendi Mahallesi İşçi Blokları'ndaki daire ve dükkan sahiplerine teklif olarak sunulmuş ve halihazırda görüşmeler devam etmekteydi. Bir yandan malikler Zeytinburnu Belediyesi Kentsel Dönüşüm Ofisi ile takas görüşmelerine devam ederken, diğer yandan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ile bir araya gelme fırsatı buldular. Başkan Arısoy, Veliefendi Mahallesi İşçi Blokları malikleri ile buluşarak, hak sahiplerinin merak ettiği soruları yanıtladı.

"Tek amacımız, Zeytinburnu'nun dönüşümüne katkı sağlamaktır"

Askeri Lojmanlar'ın yıkılmasıyla başlayıp, Zeytinburnu Millet Bahçesi ve hemen bitişiğinde yer alan Rezerv Konutların ilçeye kazandırılmasına kadarki süreci özetleyerek maliklere anlatan Başkan Arısoy, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile birlikte 'Millet Bahçe'mizi Zeytinburnu'muza kazandırdık. Bu alanın bir bölümünü de Rezerv Konutlar için ayırmıştık. Konutlarımız bitme aşamasına geldi. Rezerv Konutlar sayesinde, takasa konu edilen alandaki komşularımız, daha evleri yıkılmadan yeni evlerine yerleşmiş olacaklar. Tüm komşularımızın depreme dayanıklı, güvenli evlerde yaşamasını istiyor ve desteklerinizi bekliyoruz. Zeytinburnu Belediyesi olarak, bu işte sizleri düşünmekten başka en küçük bir menfaatimiz yoktur. Gayemiz, Zeytinburnu'muzun kentsel dönüşümüne bir katkı daha sağlamaktır." dedi.

"Rıza ve mutabakat bizim birinci önceliğimizdir"

Kentsel Dönüşüm Ofisi'nde hak sahipleriyle görüşmelerin devam ettiğini ancak kendisinin de maliklerle bir araya gelip, onları bizzat dinlemek istediğini söyleyen Başkan Arısoy; "Bu süreçte bütün sorunların muhatabı elbette Belediye Başkanı olmalı. Kentsel dönüşüm ofisimizde maliklerle ayrı ayrı görüşmeler devam ediyor. Elimizde 340'a yakın konut var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, elinde arsa kalmak kaydıyla bu konutları dönüştürmek istiyor. Neden Veliefendi İşçi Blokları? Çünkü sizlerden dönüşüm için yoğun talepler geliyordu. Önceliğin sizlerde olması gerektiğini düşündük ve öyle de yaptık. Ben bu takas görüşmelerinin olumlu sonuçlanacağına, dönüşümün de başarıyla gerçekleşeceğine inanıyorum. Kentsel dönüşümde rıza ve mutabakat bizim birinci önceliğimiz. Aslında burada olmamızın nedeni sizlerin rızasını almaktır." diye konuştu.

"Değerinde takaslar öneriyoruz"

Rezerv Konutlarla takas görüşmeleri sürecinde, sıklıkla akıllara takılan arsa, konut metrekareleri ve değerlerle ilgili sorulara açıklık getiren Başkan Arısoy şunları söyledi: "Konutlarınıza olduğu gibi Rezerv Konutlara da bir değer biçildi. Sizlere 'değer bazlı' bir takas öneriyoruz. Hamdolsun, 'Bugüne kadar bizim dairemize düşük bir değer biçildi' diyen bir komşumuza rastlamadım. Rezerv Konutlara da 'yüksek' diyen olmadı, orada da piyasa rayiçleri belli. Takasın gerçekleşebilmesi için komşularımızın toplu hareket etmesi şart. Daire daire, bina bina takas yaparak mesafe alınamaz. Çünkü takas yapıldıktan sonra Bakanlığımızın elinde yeni konutları inşa edecek bir alan kalması gerekiyor. Projenin devamlılığı buna bağlı. Ben bu takasın sizler için bir şans olduğunu düşünüyorum. Bunun için rızanızı arıyoruz, sizler benim gibi düşünmüyorsanız, elbette sizin görüşlerinizin de başımızın üstünde yeri vardır" ifadelerini kullandı.

Veliefendi Mahallesi'ndeki İşçi Blokları maliklerine sunulan takas teklifinde hak sahiplerine değer farkı ödemesi çıkmıştı. Teklifte, maliklerin değer farkı olarak Bakanlığa ödeyeceği tutar 120 aya kadar faizsiz taksitlendiriliyor, taksitler yılda bir kez, ÜFE veya TÜFE'den hangisi daha düşük ise o oranda artırılıyordu. - İSTANBUL

geri dönüşüm, Ömer Arısoy, Zeytinburnu, işçi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Arısoy: 'Veliefendi İşçi Blokları'ndaki dönüşümün gerçekleşeceğine inanıyorum' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Arısoy: "Veliefendi İşçi Blokları'ndaki dönüşümün gerçekleşeceğine inanıyorum" - Son Dakika
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