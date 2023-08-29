Başkan Asya, YKS'de Dereceye Giren Öğrencileri Ödüllendirdi - Son Dakika

Başkan Asya, YKS'de Dereceye Giren Öğrencileri Ödüllendirdi

Başkan Asya, YKS\'de Dereceye Giren Öğrencileri Ödüllendirdi
Son Güncelleme: 29.08.2023 12:14

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, YKS dereceye giren Şehit Davut Karaçam Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerini ödüllendirdi. Başkan Asya, öğrencileri makamında ağırlayarak başarılarını kutladı ve eğitim hayatlarında başarılarının devamını diledi

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) dereceye giren Şehit Davut Karaçam Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Hayrunnisa Karadoğan ile Nesrin Çetintaş'ı ödüllendirdi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavında eşit ağırlık alanında il birincisi olarak Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanan Hayrunnisa Karadoğan ile sözel alanında il birincisi olup Marmara Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliğini kazanan Nesrin Çetintaş, Belediye Başkanı Feyat Asya'yı ziyaret etti.

Başkan Asya, YKS'de Dereceye Giren Öğrencileri Ödüllendirdi

Okul Müdürü Ersin Çetin, Müdür Yardımcıları Bayram Güler ve İhsan Demir'in refakat ettiği öğrencileri makamında ağırlayan Başkan Asya başarılarından dolayı kendilerini tebrik etti.

Öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Asya, bundan sonraki eğitim hayatlarında hep başarılı olmaları temennisinde bulundu.

Başkan Asya, YKS'de Dereceye Giren Öğrencileri Ödüllendirdi

Sohbet havasında gerçekleşen ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Asya, "YKS sınavında kendi alanlarında il birincisi olarak bizleri gururlandıran Şehit Davut Karaçam Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Hayrunnisa ile Nesrin kızlarımızı ve onların yetişmesinde büyük emekleri olan kıymetli hocalarını belediyemizde ağırlayarak tebrik ettik. Rabbim evlatlarımızın başarılarını daim, bahtlarını güzel eylesin" ifadelerini kullandı.

Başkan Asya, YKS'de Dereceye Giren Öğrencileri Ödüllendirdi

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Son Dakika Yerel Başkan Asya, YKS'de Dereceye Giren Öğrencileri Ödüllendirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Asya, YKS'de Dereceye Giren Öğrencileri Ödüllendirdi - Son Dakika
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