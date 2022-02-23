Başkan Atabay, Bodrum Belediye Başkanı Aras ile görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Atabay, Bodrum Belediye Başkanı Aras ile görüştü

23.02.2022 17:30
Başkan Atabay, Bodrum Belediye Başkanı Aras ile görüştü

Aydın'ın turizm bölgelerinden olan Didim'in turizminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştiren Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, bu kapsamda Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı makamında ziyaret ederek, turizmin geliştirilmesine yönelik görüşmeler yaptı.

Aydın'ın turizm bölgelerinden olan Didim'in turizminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştiren Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, bu kapsamda Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı makamında ziyaret ederek, turizmin geliştirilmesine yönelik görüşmeler yaptı.

Bir takım toplantılar gerçekleştirmek üzere Muğla'nın Bodrum ilçesine giden Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı makamında ziyaret etti.

Başkan Atabay ve Başkan Aras'ın buluşması renkli görüntülere sahne oldu. Toplantı gerçekleştiren başkanlar, Didim Belediyesi ve Bodrum Belediyesi arasındaki işbirliğinin devam edeceğini, bu işbirliği ile Türkiye'de turizmin gelişeceğini söyledi. Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, misafirperverliği nedeniyle Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a teşekkür etti. - AYDIN

Başkan Atabay, Bodrum Belediye Başkanı Aras ile görüştü

YORUMLAR
500
Bodrum, Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor Bodrum, Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor Başkan Atabay'ın can dostlar için yeni projesi hayata geçiyor Başkan Atabay'ın can dostlar için yeni projesi hayata geçiyor

Ahmet Deniz Atabay, Ahmet Aras, Bodrum, Didim, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Atabay, Bodrum Belediye Başkanı Aras ile görüştü - Son Dakika


Son Dakika
17:28 Taylandlı adam, kulübesinde şişme bebekle birlikte olurken yaşamını yitirdi!
17:24 Üzücü haberi Ertem Şener verdi: Halit Kıvanç artık kimseyi tanımıyor, konuşamıyor ve çok hasta
17:15 Son Dakika: Erdoğan, Rusya lideri Putin'le telefonda görüştü! Moskova-Kiev kriziyle ilgili önemli mesajını tekrarladı
17:06 Çay içtikleri esnada evlerini 3 boğa bastı! 2 kişi yaralandı
16:57 Otoyol ve köprü ücretleriyle ilgili yeni düzenleme! Taksiciler ilave ücret talep edemeyecek
16:57 Fenerbahçe, Joachim Löw'le anlaştı! Deneyimli hocanın ekibi bile netleşti
16:53 ABD'li sosyalistlerden eski yoldaşa destek: NATO'nun yayılmacılığı durmalı
16:48 Standart gram altın 835 bin liraya geriledi
16:43 Ukraynalı efsane futbolcu Andriy Shevchenko: Halkımla ve ülkemle her zaman gurur duydum
16:33 Ünlü sunucu Buket Aydın, 2 milyon TL'ye reklam yüzü oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 17:38:08. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Atabay, Bodrum Belediye Başkanı Aras ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement