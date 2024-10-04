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Tepebaşı Belediyesi 12. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması, 13. Uluslararası Sanat Çalıştayı ve Pişmiş Toprak Sempozyumu Sergisi etkinlikleri 'Sanat Tepebaşı'nda' adı ile Yoğun katılımla gerçekleştiriliyor. Etkinliğin açılışında konuşan Başkan Ataç, "Eskişehir'de özel bir kültür oluşturuldu. Bu özel kültürün oluşturulmasına siz Eskişehirliler destek verdiniz, sahip çıktınız ve bugünlere getirdiniz" dedi.

Tepebaşı Belediyesi, yıllardır uluslararası ölçekte sürdürdüğü 3 büyük sanat etkinliğini bu sene 'Sanat Tepebaşı'nda' adı ile bir arada gerçekleştiriyor. Etkinlik öncesinde 12. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması'nın onur konuğu Tuna Kiremitçi, okurları için kitaplarını imzaladı. Törende ilk konuşmayı Uluslararası Şiir Buluşması Sanat Direktörü Haydar Ergülen yaptı. Ergülen, "Bu şehre her şey çok yakışıyor. Şiir de yakışıyor, sanat da yakışıyor. Demokrasinin, laikliğin, cumhuriyetin en çok yakıştığı kentlerden birisi Eskişehir. Başkanlarımız da bu kente çok yakışıyor, Ahmet Başkan da çok yakışıyor. Bu yıl şehrimizin de çocuğu olan Tuna Kiremitçi onur konuğumuz. Demokrasinin, cumhuriyetin, laikliğin Eskişehir'den tüm Türkiye'ye yayılmasını diliyorum" dedi.

"Eskişehir bir fark oluşturdu"

Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu Sanat Direktörü Prof. Bilgehan Uzuner, "Yaklaşık 20 yıl birlikteliğimizde sanat çalışmalarına başkanımız sayesinde zemin oluşturuldu. Eskişehirliler de sanata yakınlık göstererek fark oluşturdu. 16 kere Pişmiş Toprak Sempozyumu yaptık. Bu şiir günlerinde, sanat çalıştaylarında da Tepebaşı Belediyesi 30'dan fazla ev sahipliği yapmış. 400 günün üzerinde sanatçılar ağırlanmış, kentli ile sanatçı buluşmuş. Bu inanılmaz bir ev sahipliği, inanılmaz bir birliktelik. 700'ün üzerinde kazandırılan sanat eseri var. Müthiş bir katkı var. Eskişehir bir fark oluşturdu. Kent ve kentli olmanın farkını oluşturdu. O yüzden bütün emeği geçen tüm Eskişehirlilere teşekkür ediyorum. Tepebaşı Belediyesi'nin bu zemini özveriyle hazırlayan ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ahmet Ataç Başkanımız sayesinde tutarlılıkla sanata destek verildi. İyi ki var. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Burada olmak onur verici"

Onur konuğu Tuna Kiremitçi ise, "Bugün burada ağırlanıyor olmak onur verici. Ahmet Ataç başkanıma çok teşekkür ediyorum. Haydar Ergülen ustama ve sizlere de çok teşekkür ediyorum. Eskişehir'e gelmiş olmak güzel. Bugün yaşadığım duyguları belki bir romanın içerisinde belki bir şiirin içinde daha kapsamlı ifade edeceğime söz veriyorum" diyerek Eskişehir için yazdığı şiirini okudu.

"Seçkinlerin değil Eskişehir halkının sahiplendiği etkinlikler oldu"

Tepebaşı Belediyesi tarafından uluslararası ölçekte yapılan 3 sanat etkinliklerinin fikrinin ortaya çıkış hikayesini anlatan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ise, "Bu sanat etkinlikleri seçkinlerin değil Eskişehir halkının sahiplendiği etkinlikler oldu. Bu da bize mutluluk veriyor. Gerçekten elimizde çok güzel bir koleksiyon var. Bunların hepsi bu şehirdeki insanların sanata nasıl destek verdiklerini gösteriyor. Eskişehir'de özel bir kültür oluşturuldu. Bu özel kültürün oluşturulmasıdna siz Eskişehirliler destek verdiniz, sahip çıktınız ve bugünlere getirdiniz. Hepinize çok teşekkür ederim. Ben bu sempozyumun da başarılı geçeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Yabancı şairler şiirlerini okudu

Açılış konuşmalarının ardından etkinliğe katılan İranlı şairler Esmail Yourdshahıan ve Tahereh Mirzaei Sarıdabad Eskişehir'de olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek katılımcılara şiirlerini okudu. Şiir okumaları sonrasında da şairlere katılım ve teşekkür belgeleri takdim edildi. Eskişehirliler, 12. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması'nın onur konuğu Tuna Kiremitçi'nin konseri ile muhteşem bir gece geçirdi.

4 gün dolu dolu geçecek

3- 6 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek etkinliğe 3'ü yabancı 10'u ise Türkiye'den olmak üzere 13 sanatçı katılıyor. Konuk sanatçılardan 5'i hem şair hem ressam kimliği ile etkinliğe değer katıyor. Tepebaşı Belediyesi 4 gün sürecek etkinlikler ile şiiri, resmi ve pişmiş toprağı; disiplinler arası bir etkileşim oluşturarak bir araya getirmiş olacak. Sanat etkinlikleri çerçevesinde; çocuklar için müzikal ve çocuk şiiri etkinliklerinin yanı sıra 2 belgesel gösterimi, şiir okumaları, vefat eden şairlerin anma oturumları, resim atölyeleri gibi etkinlikler Eskişehirliler ile buluşacak. Etkinlikler çerçevesinde, gerçekleştirilecek Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu Sergisi de kent halkı için eşsiz bir sanat deneyimi yaşatacak.

Özdilek Sanat Merkezi'nde düzenlenen açılış törenine Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın yanı sıra Anadolu Üniversitesi eski rektörü Engin Ataç, Tepebaşı Belediyesi Meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şairler ve Eskişehirli şiir severler katıldı. - ESKİŞEHİR