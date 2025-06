Başkan Ataç\'ın Babalar Günü mesajı

Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, "Toplumsal değerlerimizin yaşatılmasında da önemli bir yeri olan babalarımıza duyduğumuz sevgi ve saygıyı sadece bir günde değil, her zaman hissettirmemiz gerektiğine inanıyorum" dedi.

Yayımladığı mesaj ile tüm babaların ve baba adaylarının Babalar Günü'nü kutlayan Başkan Ataç, "Hayatımıza yön veren, sevgisiyle bizleri her daim koruyan ve geleceğe güvenle adım atmamıza vesile olan babalarımız; emekleriyle, fedakarlıklarıyla ve rehberlikleriyle ailemizin önemli bir değeridir. Bizleri büyütüp hayata hazırlarken verdikleri mücadele, yaşam yolculuğumuzda bize ışık tutmaya devam ediyor. Toplumsal değerlerimizin yaşatılmasında da önemli bir yeri olan babalarımıza duyduğumuz sevgi ve saygıyı sadece bir günde değil, her zaman hissettirmemiz gerektiğine inanıyorum. Bu özel günde, başta şehitlerimizin kıymetli babaları olmak üzere; artık aramızda olmayan tüm babaları rahmet ve minnetle anıyor, hayatını ailesine adayan, evlatları için her türlü fedakarlığı göze alan tüm babaların ve baba adaylarının Babalar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR