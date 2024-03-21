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Başkan Atay, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i ağırladı

AYDIN - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Efeler Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ile görüştü.

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Aydın'a gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ilk durağı Efeler ilçesi oldu. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i otoban çıkışında karşılayan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ve siyasi yöneticiler Akşener ile birlikte otobüste şehir turu atarak Efeler Belediyesi hizmet binası önüne geldi. Efeler Belediyesi önünde pankartlarla karşılanan Akşener'e Efeler Belediyesi tarafından açılan Yüzde Yüz Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası'nda üretilen yerel ürünlerden oluşan sepetler hediye edildi. Akşener'i makamında ağırlayan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Akşener'e Aydın'ın sembolü Tralleis Antik Kenti'ndeki 'üçgözler' olarak bilinen tarihi yapının sembolünün yer aldığı plaket, Akşener'de Başkan Atay'a işlemeli vazo hediye etti.

Başkan Atay ile makamında bir süre makamında görüşen Akşener daha sonra Nazilli ve Söke ilçelerindeki programlara katılmak üzere ilçeden ayrıldı.