Başkan Atay, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i ağırladı
AYDIN - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Efeler Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ile görüştü.
31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Aydın'a gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ilk durağı Efeler ilçesi oldu. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i otoban çıkışında karşılayan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ve siyasi yöneticiler Akşener ile birlikte otobüste şehir turu atarak Efeler Belediyesi hizmet binası önüne geldi. Efeler Belediyesi önünde pankartlarla karşılanan Akşener'e Efeler Belediyesi tarafından açılan Yüzde Yüz Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası'nda üretilen yerel ürünlerden oluşan sepetler hediye edildi. Akşener'i makamında ağırlayan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Akşener'e Aydın'ın sembolü Tralleis Antik Kenti'ndeki 'üçgözler' olarak bilinen tarihi yapının sembolünün yer aldığı plaket, Akşener'de Başkan Atay'a işlemeli vazo hediye etti.
Başkan Atay ile makamında bir süre makamında görüşen Akşener daha sonra Nazilli ve Söke ilçelerindeki programlara katılmak üzere ilçeden ayrıldı.
Son Dakika › Yerel › Başkan Atay, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i ağırladı - Son Dakika
Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?