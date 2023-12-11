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Başkan Atila Aydıner, şehit Esma Çevik'i unutmadı - Son Dakika
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Başkan Atila Aydıner, şehit Esma Çevik'i unutmadı

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Bayrampaşalı şehit Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabrini ziyaret etti.

Başkan Atila Aydıner, şehit Esma Çevik\'i unutmadı
11.12.2023 - 18:56,
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Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Bayrampaşalı şehit Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabrini ziyaret etti. Çevik'in şehadetinin 4. yıl dönümünde gerçekleşen ziyarette Başkan Aydıner, "İlçemizin evladı Esma Çevik kardeşimizi ve vatanımız için şehadet şerbetini içen tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve duayla anıyorum" dedi.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, şehadetinin 4. yıl dönümünde, Türkiye'nin sayılı kadın bomba imha uzmanlarından Bayrampaşalı şehit Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in Edirnekapı Şehitliği'nde bulunan kabrini ziyaret etti.

"Tüm şehitlerimize vefa borcumuz var"

Şehitler için dua eden ve şehitliğin yüce bir makam olduğunu belirten Başkan Aydıner, "İlçemizin evladı Esma Çevik kardeşimizi, vatanımız ve bayrağımız için şehadet şerbetini içen aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve duayla yad ediyorum. Allah onlardan, onları yetiştiren analardan ve babalardan razı olsun. Tüm şehitlerimize milletçe büyük bir vefa borcumuz var" dedi.

Esma Çevik'i anma törenine Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'in yanı sıra Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel, Çevik'in ailesi, yakınları ve silah arkadaşları ile Bayrampaşalılar katıldı.

Esma Çevik, 9 Aralık 2019'da Şırnak'ın İdil ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olmuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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