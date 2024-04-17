Başkan Aydın'a DAĞDER'de coşkulu karşılama
BURSA - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, ziyaret ettiği DAĞDER'de büyük ilgi ve coşkuyla karşılandı.
Orhaneli-Keles-Büyükorhan- Harmancık ve Osmangazi'ye Bağlı Dağ Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DAĞDER)'nin düzenlediği danışık gecesi ve bayramlaşma programına katılan Başkan Aydın, hemşehrileri tarafından meşaleler ve tezahüratlarla karşılandı. "Yuvana hoş geldin Erkan Başkan" sloganları eşliğinde dernek binasına giren Aydın, burada hemşerileriyle tek tek bayramlaştı. 31 Mart seçimlerinde destek verdikleri hemşerileri Erkan Aydın'ı karşılarında Osmangazi Belediye Başkanı olarak gören DAĞDER üyeleri büyük coşku yaşadı. Yoğun bir katılımla gerçekleşen programda Başkan Aydın'ın konuşması sık sık destek tezahüratlarıyla kesildi.
"Halkımızın bize yüklediği sorumluluğun farkındayız"
Kendisini büyük coşku ve meşalelerle karşılayan hemşehrilerine teşekkür ederek sözlerine başlayan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Bu gurur, sevinç ve haklı kutlamalar aslında benim değil hemşehrilerimin başarısı. Ben, temsil makamında olan bu yarışa medeni cesaret göstererek çıktım ama zaferi kazanmamızı sağlayan dağ yöresi insanıdır. Yöreinsanımız burada 700 yıldır yaşamasına rağmen hak ettiğini alamadığını düşünüyoruz. Hemşehrilerimin büyük desteğiyle halkımızın teveccühüyle Allah da nasip etti bu dönem Osmangazi Belediye Başkanı olarak vatandaşlarımıza hizmet etme fırsatımız oldu. Allah,bizleri mahcup etmesin. Halkımızın bize yüklediği sorumluluğun farkındayız. İşimizin kolay olmadığının bilincindeyiz. Biz bu bilinçle yola çıktık. Çok çalışma sözüyle hep birlikte bununda üstesinden geleceğiz. Hep birlikte el ele, Bursa, Dağ yöresi ve Osmangazi'ye güzel hizmetler edeceğiz." dedi.
"Artık dağ yöresi ve insanı kabuğunu kırdı"
Birlik ve beraberliklerinin daim olmasını temenni eden Başkan Aydın, "Osmangazi'yi Anma ve Fetih Şenliklerini önümüzdeki yıl ve 700 yılını kutlayacağımız 2026 yılında 700'üncü yıla uygun görkemli ve hatta uluslararası boyutta yapmayı planlıyoruz. Fetih kutlamalarında DAĞDER, yürüyüş, köy düğünü, sempozyum ve diğer etkinliklerinde daha yoğun olarak katılacaktır. Allah, 700. yılı bize görkemli olarak kutlamayı nasip etsin. Birlik beraberliğimiz daim olsun. Artık dağ yöresi ve insanı kabuğunu kırdı. Bundan sonra yerel ve genel yönetimde bende varım dedi. Dağlılar, bir araya gelemez, sonuç alamaz diyenler mahcup oldu. Ben bunu dağ yöresinin yoğun yaşadığı mahallelerdeki sandık sonuçlarında çok net gördüm. Tartışmaya mahal vermeyecek kadar netlikte dağ yöresi bize destek verdi. Hepsinden ayrı ayrı Allah razı olsun" diye konuştu.
"Erkan Aydın başkanımıza olan inancımız tam"
Dağlıların birlik ve beraberlik iradesi gösterdiğini ifade eden DAĞDER Genel Başkanı İsmail Aydoğdu da, "Geçmişte 2 dönem DAĞDERBaşkanlığı, 3 dönem milletvekilliği yapmış bir değer ve hemşehrimizin etrafında birleşerek Osmangazi Belediye Başkanı olarak aramızda görme şerefine eriştik, bundan dolayı çok mutluyuz. Kendi içimizden ağabeyimiz, milletvekilimiz ve başkanımız dediğimiz bir değerin Bursa, Osmangazi ve yöremize yapacağı katkıları düşündükçe heyecanlanıyoruz, kendilerine olan inancımız tam." dedi.
DAĞDER Onursal Başkanı Prof. Dr. Ali Kaya ise özlemlerinin sona erdiğine dikkat çekerek, "Dağ yöresi insanları olarak bizler Bursa'nın kurtuluşunda, Çanakkale'nin geçilmez destanının yazılmasında ve ülkemizin her türlü badireyi atlamasında büyük emek ve katkıları olan bir neslin evlatlarıyız. Biz doğruluktan ayrılmayan hıyanet nedir bilmeyen, dostluğu hayatımızın mihenk taşı yapan, düşmanlığa asla yaklaşmadığımız bir tehlike olarak gören bir toplumun bireyleriyiz. Sadakat ve vefanın adı Dağder ve yöre insanıdır. Biz vefayı gördük biliriz ama cefada çekeriz. Cefanın sonunda saadet ve mutluluğun geleceğini bekleriz. Bize bu anı yaşatan başta Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın olmak üzere tüm hemşerilerimizi tebrik ediyorum. Ben hemşerilerimden yeni dönemde her zaman yöneticilerimizin yanında onların doğru yaptıklarını takdir eden, yanlış ve hatalarını usulünce hatırlatan doğruyu bulmalarını sağlayan bir bireyler olmalıyız. Erkan başkanımıza başarılar diliyorum. Rabbim yolunu açık etsin, işlerini kolaylaştırsın, hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin" ifadelerini kullandı.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in selamını iletenBursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili MehmetAydın Saldız da, "Bende burada dağ yöresi insanlarıyla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum, Herkesin geçmiş bayramı kutlu olsun" dedi.Bayramlaşma töreninin ardından hemşehrileri Başkan Aydın'la bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
Son Dakika › Yerel › Başkan Aydın'a DAĞDER'de coşkulu karşılama - Son Dakika
27 Nisan'daki olağanüstü kongrede aday olmayacağını duyuran İYİ Parti lideri Akşener, makam odasındaki kişisel eşyalarını toplattı.
İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, partisinde siyaset üretmenin artık imkansız hale geldiğini söyleyerek istifa etti. Özlale, yerel seçimlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışmıştı.
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yeni meclis üyelerine hayırlı olsun diyerek, 'Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada da huzurlu ve uyumlu bir meclis olacağımızı temenni ediyorum. Kayseri'de en çok kadın üyenin olduğu meclisiz' dedi.
Senegal'de Müridi tarikatının renkli, aykırı ve mistik kolu Baye Fall topluluğu, giyimleri, yaşam tarzları ve kendilerini adadıkları felsefeleriyle ayrı bir dünyanın kapılarını aralıyor.
Sakarya'nın istihdamına büyük katkı sağlaması beklenen Söğütlü Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB), 200'ün üzerinde yatırımcı yer tahsisi için başvuru yaptı. Başvuru şartlarının ilan edilmesinin ardından 40 firmayla sözleşme seviyesine gelindi. Söğütlü OSB Yönetim Kurulu Başkanı, hedeflerinin ihracat oranlarını yükselterek cari açığı kapatmaya katkı sağlamak olduğunu belirtti.
Sakarya'nın yeni karma Organize Sanayi Bölgesi Söğütlü OSB için yapılan yer tahsis çağrısına 200'ün üzerinde yatırımcı başvuru yaptı. Söğütlü OSB'nin cazip özellikleri ve bölgenin ulaşım altyapısı, lojistik kolaylığı ve uygun arsa fiyatları yatırımcıları cezbetmektedir. Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki, sadece ihracat ve istihdam artışına katkı sağlayacak firmaları beklediklerini belirtti. Rant amaçlı başvurulara itibar edilmeyeceği vurgulandı. Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda 40 firma ile sözleşme yapılabilir seviyeye gelindiği açıklandı. Başvurular hala devam etmektedir.
Bağcılar'ın Güneşli Mahallesi'nde 87 yaşındaki Atik Yağmur, 40 yıldır yaptığı muhtarlık görevini Engin Kılıç'a devretti. Devir teslim törenine Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de katıldı.
Köşk Belediye Meclisi, yerel seçimlerin ardından yeni dönemin ilk olağan toplantısını gerçekleştirdi. Meclis üyeleri ve komisyon üyeleri seçimleri yapıldı.
Asya merkezli finansal hizmetler devi HashKey Group, Bermuda'dan aldığı lisans ile kripto para piyasalarında küresel bir oyuncu olma yolunda. Şirket, HashKey Global adı verilen yeni bir kripto para borsası kurdu. Bermuda lisansı, HashKey'e launchpad, vadeli işlem ve kaldıraçlı ticaret gibi alanlarda faaliyet gösterme imkânı tanıyor. HashKey Group İşletme Müdürü Livio Weng, önümüzdeki beş yıl içinde dünyanın en büyük lisanslı borsa kümelerinden birini kurmayı amaçladıklarını belirtti.
İYİ Parti lideri Meral Akşener, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde alınan başarısız sonuçların ardından olağanüstü seçimli kurultay kararı aldığını açıkladı. Ancak Akşener, kurultayda aday olmayacağını duyurdu. Seçimlerden önce istifa edip etmeyeceği merak edilen Akşener'in, yakın çevresiyle yaptığı görüşmeler sonucunda bu kararı aldığı belirtildi.
Son yıllarda özellikle Körfez ülkelerinden Doğu Karadeniz Bölgesine yoğun turist akını olurken, geçen sene Trabzon'u 1 milyonun üzerinde turist ziyaret ettiği belirtildi. TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı, yeni turizm sezonunda beklentilerin geçen seneye göre daha yüksek olduğunu belirtti. Kantarcı, ayrıca Trabzon Havalimanı'ndaki modernizasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla hizmet kalitesinin artacağını ve bölgenin turizm potansiyelinin daha da yükseleceğini ifade etti. Turistlerin genellikle Trabzon'da konakladığını ve ardından bölgedeki diğer turistik yerleri ziyaret ettiklerini söyleyen Kantarcı, Uzungöl'deki turizmcilerin sıkıntılarının hala devam ettiğini ve bu konuda çözüm bulunması gerektiğini vurguladı.
İsrail ordusu, Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılardan sonra bir tugay dışında tüm kara birliklerini geri çekti. Ancak, Gazze'nin orta kesiminde bulunan Nahal adlı tugay hala bölgede kalmaya devam edecek. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze çevresinde yeni güvenlik bölgeleri oluşturarak yeniden organize oldu ve istihbarata dayalı saldırılara odaklanacak. Askerlerin geri çekilmesinin siyasi baskıyla ilgili olmadığı belirtiliyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?