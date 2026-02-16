Başkan Aydın\'dan Osmangazi\'ye çifte hizmet

Göreve geldiği günden bu yana ilçeyi sosyal yatırımlarla buluşturan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, çocukların güvenli ortamda yetişmesine katkı sağlayacak önemli bir projeyi daha hayata geçirerek Macide Gazioğlu Kreş ve Gündüz Bakımevi ile Aile Sağlığı Merkezi'nin temelini attı.

Geleceğin teminatı olan çocukların çağdaş ve güvenli ortamlarda yetişmesini öncelik haline getiren Osmangazi Belediyesi, kentin ihtiyaçları doğrultusunda planladığı projeleri kararlılıkla hayata geçiriyor. Bu kapsamda son olarak, Macide Gazioğlu Kreş ve Gündüz Bakımevi ile Aile Sağlığı Merkezi'nin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Kükürtlü Mahallesi'nde gerçekleştirilen programa Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın yanı sıra CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Bursa Merkez Komutanı Hava Piyade Albay Özkan Yenigün, CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bakmaz, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, Kükürtlü Mahalle Muhtarı Canan Akın Erdem, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve projenin hayata geçmesine katkı sunan hayırsever iş insanı Sabahattin Gazioğlu'nun yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kreşlerin yalnızca bir bakım alanı değil, çocukların sosyal ve bireysel gelişimlerine katkı sunan önemli merkezler olduğunu söyleyen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, sözlerinde şu ifadeleri kullandı:

"Gazioğlu ailesi bugüne kadar üniversite tedavi merkezlerinden okullara kadar pek çok kalıcı eser kazandırdı. Bugün temelini attığımız bu projenin de kısa sürede tamamlanarak halkımızın hizmetine sunulacağına inanıyorum. Geçtiğimiz hafta beşinci kreşimizi açtık, bayramdan sonra bir kreşimizi daha hizmete alacağız. Bu proje ve yeni kreşlerle birlikte iki buçuk yıl sonunda hedefimiz 10 kreşe ulaşmak. İlk açtığımız kreşlerde annelerin yaklaşık yüzde 25'inin iş hayatına katıldığını gözlemliyoruz. Çünkü tam gün hizmet veren kreşlerimiz sayesinde anneler çocuklarını güvenle bırakabiliyor. Sabah bırakıp akşam geç saate kadar hizmet alabiliyorlar. Böylece her dört anneden biri, çocuğunu güvenle emanet etmenin rahatlığıyla çalışma hayatına adım attı."

"Kükürtlü hak ettiği değeri alacak"

Eğitimin küçük yaşlarda başlayıp ömür boyu devam ettiğini belirten Başkan Aydın, "Osmangazi Belediyesi olarak geleceğimiz olan çocuklara, onları yetiştiren annelere, babalara ve ailelere bu şekilde hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah dönem sonunda kreş sayımız daha da artacak. Emeği geçen Gazioğlu ailesine ve muhtarımıza teşekkür ediyorum. Bu proje tamamlandıktan sonra pazar alanını da hızlıca düzenleyeceğiz. Kükürtlü gerçekten hak ettiği değeri alacak. Benim annem ve babam da burada yaşıyor. Bir öğretmen çocuğu olarak eğitime katkı sunmanın mutluluğunu yaşıyorum. Tekrar hayırlı olsun" diye konuştu.

"Bu projeler güçlü bir gelecek için atılmış önemli temellerdir"

En önemli yatırımın insana olan yatırım olduğunun altını çizen CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, "Buralar, çocuklarımızı çağdaş, uygar ve adil bir eğitimle buluştururken; annelerimizi ve kadınlarımızı da hayatın içine dahil eden, daha güçlü aileler ve daha güçlü bir gelecek için atılmış önemli temellerdir. Bu eserin hayata geçirilmesinde emeği olan başta Gazioğlu ailesini; göreve geldiği günden bu yana eğitimi, çocuğu ve kadını öncelikleyen, Bursa'nın kalbi Osmangazi'ye çok önemli hizmetler kazandıran, neredeyse her hafta bir açılış ya da temel atma töreni gerçekleştiren Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'ı yürekten kutluyorum" açıklamalarında bulundu.

"Çalışan ailelerimiz için önemli bir destek noktası olacak"

Hayırsever İş İnsanı Sabahattin Gazioğlu adına konuşan yeğeni Hikmet Bozut da, "Bu proje bir yandan sağlık hizmetlerine erişimi güçlendirecek, diğer yandan çocuklarımız için güvenli ve nitelikli bir eğitim bakım ortamı sağlayacaktır. Özellikle çalışan ailelerimiz için önemli bir destek noktası olacaktır. Bu anlamlı yatırımın hayata geçmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Kamu ile hayırseverliğin ortak hedefte buluşması şehirlerimiz için kalıcı değerler üretir" dedi.

"Bu yatırım bahallemize değer katacak"

Kükürtlü Mahalle Muhtarı Canan Akın Erdem ise, "Her çocuğun güvenli, sevgi dolu ve çağdaş bir ortamda büyümesi en temel sorumluluğumuzdur. Bugün temelini atacağımız Macide Gazioğlu Kreş ve Gündüz Bakımevi ile Aile Sağlığı Merkezi, sadece bir bina değil; geleceğe atılmış güçlü bir imzadır. Bu yatırım mahallemize değer katacak, ailelerimize nefes olacaktır. Bu kıymetli hizmetin mahallemize kazandırılmasında büyük emekleri olan hayırsever iş insanı Sebahattin Gazioğlu'na, Osmangazi Belediye Başkanımız Sayın Aydın'a teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Erkan Aydın ve protokol üyeleri, butona basarak Macide Gazioğlu Kreş ve Gündüz Bakımevi ile Aile Sağlığı Merkezi'nin ilk harcını döktü. - BURSA