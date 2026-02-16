Başkan Aydın'dan Osmangazi'ye çifte hizmet - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Başkan Aydın'dan Osmangazi'ye çifte hizmet

Başkan Aydın\'dan Osmangazi\'ye çifte hizmet
16.02.2026 17:45  Güncelleme: 17:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göreve geldiği günden bu yana ilçeyi sosyal yatırımlarla buluşturan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, çocukların güvenli ortamda yetişmesine katkı sağlayacak önemli bir projeyi daha hayata geçirerek Macide Gazioğlu Kreş ve Gündüz Bakımevi ile Aile Sağlığı Merkezi'nin temelini attı.

Göreve geldiği günden bu yana ilçeyi sosyal yatırımlarla buluşturan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, çocukların güvenli ortamda yetişmesine katkı sağlayacak önemli bir projeyi daha hayata geçirerek Macide Gazioğlu Kreş ve Gündüz Bakımevi ile Aile Sağlığı Merkezi'nin temelini attı.

Geleceğin teminatı olan çocukların çağdaş ve güvenli ortamlarda yetişmesini öncelik haline getiren Osmangazi Belediyesi, kentin ihtiyaçları doğrultusunda planladığı projeleri kararlılıkla hayata geçiriyor. Bu kapsamda son olarak, Macide Gazioğlu Kreş ve Gündüz Bakımevi ile Aile Sağlığı Merkezi'nin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Kükürtlü Mahallesi'nde gerçekleştirilen programa Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın yanı sıra CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Bursa Merkez Komutanı Hava Piyade Albay Özkan Yenigün, CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bakmaz, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, Kükürtlü Mahalle Muhtarı Canan Akın Erdem, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve projenin hayata geçmesine katkı sunan hayırsever iş insanı Sabahattin Gazioğlu'nun yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kreşlerin yalnızca bir bakım alanı değil, çocukların sosyal ve bireysel gelişimlerine katkı sunan önemli merkezler olduğunu söyleyen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, sözlerinde şu ifadeleri kullandı:

"Gazioğlu ailesi bugüne kadar üniversite tedavi merkezlerinden okullara kadar pek çok kalıcı eser kazandırdı. Bugün temelini attığımız bu projenin de kısa sürede tamamlanarak halkımızın hizmetine sunulacağına inanıyorum. Geçtiğimiz hafta beşinci kreşimizi açtık, bayramdan sonra bir kreşimizi daha hizmete alacağız. Bu proje ve yeni kreşlerle birlikte iki buçuk yıl sonunda hedefimiz 10 kreşe ulaşmak. İlk açtığımız kreşlerde annelerin yaklaşık yüzde 25'inin iş hayatına katıldığını gözlemliyoruz. Çünkü tam gün hizmet veren kreşlerimiz sayesinde anneler çocuklarını güvenle bırakabiliyor. Sabah bırakıp akşam geç saate kadar hizmet alabiliyorlar. Böylece her dört anneden biri, çocuğunu güvenle emanet etmenin rahatlığıyla çalışma hayatına adım attı."

"Kükürtlü hak ettiği değeri alacak"

Eğitimin küçük yaşlarda başlayıp ömür boyu devam ettiğini belirten Başkan Aydın, "Osmangazi Belediyesi olarak geleceğimiz olan çocuklara, onları yetiştiren annelere, babalara ve ailelere bu şekilde hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah dönem sonunda kreş sayımız daha da artacak. Emeği geçen Gazioğlu ailesine ve muhtarımıza teşekkür ediyorum. Bu proje tamamlandıktan sonra pazar alanını da hızlıca düzenleyeceğiz. Kükürtlü gerçekten hak ettiği değeri alacak. Benim annem ve babam da burada yaşıyor. Bir öğretmen çocuğu olarak eğitime katkı sunmanın mutluluğunu yaşıyorum. Tekrar hayırlı olsun" diye konuştu.

"Bu projeler güçlü bir gelecek için atılmış önemli temellerdir"

En önemli yatırımın insana olan yatırım olduğunun altını çizen CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, "Buralar, çocuklarımızı çağdaş, uygar ve adil bir eğitimle buluştururken; annelerimizi ve kadınlarımızı da hayatın içine dahil eden, daha güçlü aileler ve daha güçlü bir gelecek için atılmış önemli temellerdir. Bu eserin hayata geçirilmesinde emeği olan başta Gazioğlu ailesini; göreve geldiği günden bu yana eğitimi, çocuğu ve kadını öncelikleyen, Bursa'nın kalbi Osmangazi'ye çok önemli hizmetler kazandıran, neredeyse her hafta bir açılış ya da temel atma töreni gerçekleştiren Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'ı yürekten kutluyorum" açıklamalarında bulundu.

"Çalışan ailelerimiz için önemli bir destek noktası olacak"

Hayırsever İş İnsanı Sabahattin Gazioğlu adına konuşan yeğeni Hikmet Bozut da, "Bu proje bir yandan sağlık hizmetlerine erişimi güçlendirecek, diğer yandan çocuklarımız için güvenli ve nitelikli bir eğitim bakım ortamı sağlayacaktır. Özellikle çalışan ailelerimiz için önemli bir destek noktası olacaktır. Bu anlamlı yatırımın hayata geçmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Kamu ile hayırseverliğin ortak hedefte buluşması şehirlerimiz için kalıcı değerler üretir" dedi.

"Bu yatırım bahallemize değer katacak"

Kükürtlü Mahalle Muhtarı Canan Akın Erdem ise, "Her çocuğun güvenli, sevgi dolu ve çağdaş bir ortamda büyümesi en temel sorumluluğumuzdur. Bugün temelini atacağımız Macide Gazioğlu Kreş ve Gündüz Bakımevi ile Aile Sağlığı Merkezi, sadece bir bina değil; geleceğe atılmış güçlü bir imzadır. Bu yatırım mahallemize değer katacak, ailelerimize nefes olacaktır. Bu kıymetli hizmetin mahallemize kazandırılmasında büyük emekleri olan hayırsever iş insanı Sebahattin Gazioğlu'na, Osmangazi Belediye Başkanımız Sayın Aydın'a teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Erkan Aydın ve protokol üyeleri, butona basarak Macide Gazioğlu Kreş ve Gündüz Bakımevi ile Aile Sağlığı Merkezi'nin ilk harcını döktü. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Erkan Aydın, Osmangazi, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Aydın'dan Osmangazi'ye çifte hizmet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye ordusu ABD’nin çekildiği Şeddadi Hava Üssü’nü teslim aldı Suriye ordusu ABD'nin çekildiği Şeddadi Hava Üssü'nü teslim aldı
Mustafa Destici: En düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalı Mustafa Destici: En düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalı
Şehir hatları vapurunda panik: Denize düşen vatandaşı sahil güvenlik kurtardı Şehir hatları vapurunda panik: Denize düşen vatandaşı sahil güvenlik kurtardı
Bakan Göktaş ’Çok yakında’ diye duyurdu: Sosyal medya düzenlemesi geliyor Bakan Göktaş 'Çok yakında' diye duyurdu: Sosyal medya düzenlemesi geliyor
Vitor Pereira, Nottingham Forest’a imzayı atar atmaz Galatasaraylı yıldıza talip oldu Vitor Pereira, Nottingham Forest'a imzayı atar atmaz Galatasaraylı yıldıza talip oldu
İsrail’i protesto etmiş, Microsoft işten çıkarmıştı O mühendis yaşadıklarını tek tek anlattı İsrail'i protesto etmiş, Microsoft işten çıkarmıştı! O mühendis yaşadıklarını tek tek anlattı
Rayo Vallecano Atletico Madrid’i darmadağın etti Rayo Vallecano Atletico Madrid'i darmadağın etti
Angelina Jolie ABD’yi terk ediyor Angelina Jolie ABD'yi terk ediyor

18:01
Galatasaray-Juventus maçı binlerce kez simüle edildi İşte favori
Galatasaray-Juventus maçı binlerce kez simüle edildi! İşte favori
17:44
Suriye’de bomba yüklü araç infilak etti Çok sayıda yaralı var
Suriye'de bomba yüklü araç infilak etti! Çok sayıda yaralı var
17:29
Galatasaray antrenmanında tartışma yaratan görüntüler Yorum sizin
Galatasaray antrenmanında tartışma yaratan görüntüler! Yorum sizin
16:57
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu
16:56
Trump ile Netanyahu’nun gizli savaş planı sızdı: İran’ı ABD değil İsrail vuracak
Trump ile Netanyahu'nun gizli savaş planı sızdı: İran'ı ABD değil İsrail vuracak
16:33
OnlyFans operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı
OnlyFans operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı
16:10
Okan Buruk müjdeyi verdi: Kollarımızı açarak bekleriz
Okan Buruk müjdeyi verdi: Kollarımızı açarak bekleriz
15:59
İstanbul Havalimanı’nda kaçak havyar operasyonu 13 kilo ele geçirildi
İstanbul Havalimanı'nda kaçak havyar operasyonu 13 kilo ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 18:22:03. #7.11#
SON DAKİKA: Başkan Aydın'dan Osmangazi'ye çifte hizmet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.