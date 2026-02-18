Başkan Aydın'dan Ramazan mesajı - Son Dakika
Son Dakika

Başkan Aydın'dan Ramazan mesajı

Başkan Aydın\'dan Ramazan mesajı
18.02.2026 18:12  Güncelleme: 18:17
Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Ramazan ayının toplumsal dayanışmayı güçlendireceğini belirterek iftar organizasyonları ve sosyal yardımlar hakkında bilgi verdi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Ramazan ayı dolayısıyla yayınladığı mesajında, manevi iklimin hakim olacağı bu özel dönemin birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendirmesini temenni etti.

Mesajında Ramazan ayının toplumsal dayanışmayı artırdığına dikkat çeken Başkan Erkan Aydın, bu mübarek ayın hoşgörü, sabır ve yardımlaşma kültürünü pekiştirdiğini belirtti. Osmangazi Belediyesi olarak Ramazan ayı boyunca sosyal destek çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini söyleyen Başkan Aydın, sözlerinde şu ifadelere yer verdi:

"Ramazan'ın huzur ve bereketi Bursa'nın kalbi Osmangazi'de bir başka yaşanıyor. 30 gün boyunca yaklaşık 100 bin vatandaşımızla iftar sofralarında buluşacağız. 3 sabit noktada ve her gün farklı bir mahallede yurttaşlarımızla bir araya gelerek Ramazan'ın bereketini, huzurunu ve mutluluğunu birlikte paylaşacağız. Ramazan etkinlik sokağımızdan biri belediyemizin önündeki Osmangazi Meydanı'nda, diğeri ise Üftade Meydanı'nda vatandaşlarımızla buluşacak. Bunun yanı sıra yaklaşık 20 bin vatandaşımıza erzak yardımıyla ihtiyaç sahiplerine ulaşıyoruz. Şu ana kadar bunun yarısından fazlasını teslim ettik, kalanını da Ramazan ayı boyunca ulaştıracağız. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımıza huzurlu, bereketli ve güzel bir Ramazan diliyorum. Allah, Ramazan Bayramı'na hepimizi eriştirsin." - BURSA

Sizin düşünceleriniz neler ?

