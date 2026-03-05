Başkan Aydın, hizmetleri ve projelerini anlattı: Afet için dev iletişim projesi

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, yapılan çalışmaları hem de yeni dönem projelerini açıkladı. Aydın, muhtemel deprem ve afet durumlarında iletişim kesintisi yaşanmaması için Bursa'nın üç farklı noktasına iletişim kuleleri kurulacağını duyurdu.

Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen programda protokol üyeleri ve basın mensupları iftar programında bir araya geldi. İftarın ardından gerçekleştirilen toplantıda konuşan Başkan Erkan Aydın, göreve geldikleri günden bu yana yapılan çalışmalar ve gelecek döneme ilişkin projeler hakkında bilgi verdi.

Başkan Aydın, 2026 yılının Bursa için tarihi bir anlam taşıdığını belirterek, kentin fethinin 700'üncü yılının çeşitli etkinliklerle kutlanacağını söyledi. Aydın, "1326'dan 2026'ya Bursa'nın 700'üncü yılına ulaştık. Bu yılı '700 yıldır buradayız' sloganıyla başlattık. Yıl boyunca düzenleyeceğimiz etkinliklerle bu önemli tarihi hep birlikte kutlayacağız" dedi.

"Vaatlerimizin yüzde 70'ini tamamladık"

Seçim döneminde açıkladıkları projelere değinen Aydın, iki yıllık süreçte önemli bir kısmını hayata geçirdiklerini belirtti. Toplam 58 proje vaat ettiklerini söyleyen Aydın, "Bugün itibarıyla bu projelerin 40'ını tamamladık. Yani yaklaşık yüzde 70'ini gerçekleştirmiş olduk. 13 proje üzerinde çalışmalarımız devam ediyor, 5 projeye ise önümüzdeki süreçte başlayacağız" diye konuştu.

35 projede açılış ve temel atma

İki yılda yoğun bir çalışma yürüttüklerini vurgulayan Aydın, "Toplam 35 projede 25 açılış ve 30 temel atma gerçekleştirdik. Ortalama olarak baktığımızda yaklaşık 20 günde bir ya temel atma ya da açılış yaptık" ifadelerini kullandı.

Sosyal projelere de değinen Aydın, ilçede çocuklara yönelik yatırımların sürdüğünü söyledi. "5 kreşi hizmete açtık. 3 kreşin daha inşaatı devam ediyor" diyen Aydın, kreşlerin annelerin iş hayatına katılımını da artırdığını ifade etti. Sosyal projeler kapsamında dezavantajlı mahallelerdeki çocuklara yönelik etkinlikler düzenlediklerini belirten Aydın, 463 çocuğun ilk kez Uludağ'a götürüldüğünü söyledi. Ayrıca iki yıl içinde 5 bin çocuğun Bursa spor maçlarına götürüldüğünü belirten Aydın, çocukların hem Panorama 1326 Müzesi'ni gezdiğini hem de stadyum atmosferiyle tanıştığını kaydetti.

Kent lokantalarında 400 bin kişi ağırlandı

Osmangazi'de hizmete alınan halk ve kent lokantalarının yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Başkan Aydın, bu lokantalarda yaklaşık 400 bin kişinin ağırlandığını söyledi. Belediye hizmetlerinden yararlanan toplam vatandaş sayısının ise 1,5 milyona yaklaştığını belirtti.

Fen İşleri Müdürlüğü'nün çalışmalarına da değinen Aydın, ilçede önemli altyapı yatırımlarının yapıldığını ifade etti. Aydın, "Yaklaşık 150 bin ton asfalt döktük, 70 bin metrekare kaldırım yaptık. Ayrıca 20'ye yakın parkın açılışını gerçekleştirdik. Osmangazi'de 700'ün üzerinde parkın bakımını sürdürüyoruz" dedi.

Aydın, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik desteklerin devam ettiğini belirtti. Bu yıl yaklaşık 20 bin haneye erzak yardımı ulaştırıldığını söyleyen Aydın, Ramazan ayında kurulan iftar sofralarında 120 bin vatandaşın ağırlandığını ifade etti.

Afet Koordinasyon Merkezi kurulacak

Bursa'nın deprem kuşağında yer aldığına dikkat çeken Aydın, afetlere hazırlık kapsamında önemli bir projenin hayata geçirileceğini açıkladı. 17 bin metrekarelik alanda kurulacak Afet Koordinasyon Merkezi'nin 10 bin metrekare kapalı alana sahip olacağını belirten Aydın, merkezin afet anında lojistik ve yardım faaliyetlerinin yönetileceği bir merkez olacağını söyledi. Başkan Aydın, muhtemel afet durumlarında iletişimin kesilmemesi için yeni bir altyapı planlandığını ifade etti. "Deprem veya afet anlarında telefon ve internet kesintilerinin önüne geçmek için üç farklı noktaya iletişim kuleleri kurulacak" diyen Aydın, kulelerin Afet Koordinasyon Merkezi, Uludağ ve kentin farklı bir noktasında yer alacağını belirtti. Afet hazırlıkları kapsamında toplanma alanlarının da artırıldığını söyleyen Aydın, bu alanların sayısının 459'a yükseltildiğini belirtti. Alanlara yönlendirme tabelaları ve karekodlu bilgilendirme panoları yerleştirildiğini ifade etti.

Kütüphane sayısı 14'e çıkıyor

Kültürel yatırımlar kapsamında yeni kütüphanelerin hizmete açıldığını belirten Başkan Aydın, Hasan Ali Yücel Dünya Kütüphanesi ve İsmail Hakkı Tonguç Bağış Kütüphanesi'nin hizmete alındığını söyledi. Bayramdan sonra Yaşar Kemal Kütüphanesi'nin açılmasıyla ilçedeki kütüphane sayısının 14'e ulaşacağını ifade etti. Belediyeye ait spor tesislerinden yüz binlerce kişinin faydalandığını söyleyen Aydın, yüzme havuzlarını 186 binden fazla kişinin kullandığını belirtti. Fitness salonlarından ise 95 binden fazla vatandaşın yararlandığını kaydetti. Son iki yılda düzenlenen kültür ve sanat etkinliklerine de değinen Aydın, 103 tiyatro, sergi ve etkinliğin düzenlendiğini, konserlere ise yaklaşık 350 bin kişinin katıldığını söyledi.

Kentsel düzenleme çalışmaları kapsamında kamulaştırma faaliyetlerinin sürdüğünü ifade eden Başkan Aydın, bugüne kadar 50 bin metrekarenin üzerinde kamulaştırma gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi. - BURSA