Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bursalılara aşure dağıttı - Son Dakika
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Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bursalılara aşure dağıttı

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bursalılara aşure dağıttı

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Muharrem ayı dolayısıyla Bursalı yurttaşlara aşure dağıttı. Aydın, aşure geleneğini sürdürerek, birlik, beraberlik ve kardeşliğin sembolü olan aşureleri Osmangazi Meydanı ve Osmangazi Metro İstasyonu önünde dağıttı. Yurttaşlar da dağıtılan aşurelere yoğun ilgi gösterdi ve Başkan Aydın'a teşekkür etti.

20.07.2024 16:55  Güncelleme: 16:57
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Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, kazanların başına geçerek, Bursalı yurttaşlara birlik beraberlik ve kardeşliğin sembolü olan aşureleri, dağıttı.

Muharrem ayına girilmesiyle birlikte Osmangazi'de kazanlar aşure için kaynadı. Osmangazi Belediyesi tarafından sürdürülmeye devam eden aşure geleneği bu yılda devam etti. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, eşi Nadire Aydın, CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Hasan Öztürk, Orhan Sarıbal, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten ile birlikte Osmangazi Meydanı ve Osmangazi Metro İstasyonu önünde kurulan noktalarda, yurttaşlara aşure ikramında bulundu. Başkan Aydın'ın dağıttığı aşurelere yurttaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Muharrem ayının için birlik, beraberlik ve kardeşliğin sembolü olduğunu ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Muharrem ayı başladı. Matem oruçları bitti, aşure günleri başladı. Kerbela'da şehit olan Hazreti Hüseyin ve ehlibeytin, ruhları şad olsun. O acıları unutmadığımızı göstermek için birlik, beraberlik ve kardeşliğin sembolü olan aşuremizi Osmangazi Metro İstasyonu önünde milletvekillerimiz, il ve ilçe başkanızla birlikte yurttaşlarımıza dağıtıyoruz. Allah kabul etsin. Allah bir daha insanlığa böyle acılar yaşatmasın. Hep birlikte güzel günlere inşallah erişelim" dedi.

Dağıtılan aşurelerden yiyen yurttaşlar Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bursalılara aşure dağıttı - Son Dakika

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