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Başkan Aydın, kazanın başına geçti aşure dağıttı

BURSA - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, kazanların başına geçerek, Bursalı yurttaşlara birlik beraberlik ve kardeşliğin sembolü olan aşureleri, dağıttı.

Muharrem ayına girilmesiyle birlikte Osmangazi'de kazanlar aşure için kaynadı. Osmangazi Belediyesi tarafından sürdürülmeye devam eden aşure geleneği bu yılda devam etti. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, eşi Nadire Aydın, CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Hasan Öztürk, Orhan Sarıbal, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten ile birlikte Osmangazi Meydanı ve Osmangazi Metro İstasyonu önünde kurulan noktalarda, yurttaşlara aşure ikramında bulundu. Başkan Aydın'ın dağıttığı aşurelere yurttaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Muharrem ayının için birlik, beraberlik ve kardeşliğin sembolü olduğunu ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Muharrem ayı başladı. Matem oruçları bitti, aşure günleri başladı. Kerbela'da şehit olan Hazreti Hüseyin ve ehlibeytin, ruhları şad olsun. O acıları unutmadığımızı göstermek için birlik, beraberlik ve kardeşliğin sembolü olan aşuremizi Osmangazi Metro İstasyonu önünde milletvekillerimiz, il ve ilçe başkanızla birlikte yurttaşlarımıza dağıtıyoruz. Allah kabul etsin. Allah bir daha insanlığa böyle acılar yaşatmasın. Hep birlikte güzel günlere inşallah erişelim" dedi.

Dağıtılan aşurelerden yiyen yurttaşlar Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etti.