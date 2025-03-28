Başkan Aydın, Osmangazi Ailesiyle Bayramlaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Başkan Aydın, Osmangazi Ailesiyle Bayramlaştı

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Ramazan Bayramı öncesi belediye personeli ile bir araya gelerek bayramlarını kutladı. Başkan Aydın, tüm personelin ve ailelerinin bayramda sağlık ve huzur içerisinde olmalarını diledi.

28.03.2025 16:01  Güncelleme: 16:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkan Aydın, Osmangazi ailesiyle bayramlaştı

BURSA - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Ramazan Bayramı öncesi son mesai gününde belediye personeli ile bayramlaştı. Başkan Aydın, personelin tek tek bayramını kutlayarak, sevdikleriyle birlikte güzel bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Ramazan Bayramı öncesinde Osmangazi Belediyesi'nin merkez bina ve ilçenin farklı noktalarında bulunan hizmet birimlerini dolaşarak personel ile bayramlaştı. Bayramlaşma töreninde Başkan Aydın'a, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürleri de eşlik etti. Tüm personellin bayramını kutlayan ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Başkan Aydın, kaliteli, adaletli ve eşit yönetim anlayışı ile en güzel hizmetleri Osmangazililer ile buluşturmaya devam edeceklerini söyledi.

Tüm belediye personelinin ve ailelerinin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Başkan Aydın, "Sağlık ve huzur içerisinde bir bayram geçirmenizi diliyorum. Ailenizle birlikte geçireceğiniz güzel bir bayram ve tatil olsun. Tatilden dinlenmiş bir şekilde dönün. Osmangazi için daha yapacak çok işimiz var. Allah nice yeni bayramlara bizleri eriştirsin. Ramazan Bayramı'nız kutlu olsun" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Ramazan Bayramı, Yerel Haberler, Erkan Aydın, Osmangazi, Politika, Belediye, Yerel, Yaşam, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Aydın, Osmangazi Ailesiyle Bayramlaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İngiliz devi Barclays Türkiye’de aracı kurum kuruyor İngiliz devi Barclays Türkiye'de aracı kurum kuruyor
Adana’da kar maskeli 5 kişi, 1 kişiyi öldüresiye dövdü Adana'da kar maskeli 5 kişi, 1 kişiyi öldüresiye dövdü
ABD’de gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk sınır dışı edilecek ABD'de gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk sınır dışı edilecek
ABD’li Senatör Sanders’ten ABD’nin İsrail’e silah satmasına sert tepki ABD'li Senatör Sanders'ten ABD'nin İsrail'e silah satmasına sert tepki
Babasının arabasını kaçıran çocuk mahalleyi savaş alanına çevirdi Babasının arabasını kaçıran çocuk mahalleyi savaş alanına çevirdi
İngiltere Kralı 3. Charles gördüğü tedavinin yan etkisi nedeniyle hastaneye kaldırıldı İngiltere Kralı 3. Charles gördüğü tedavinin yan etkisi nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı
6 kişinin öldüğü kazada kahreden detay Kadranın takılı kaldığı hız kazayı özetliyor 6 kişinin öldüğü kazada kahreden detay! Kadranın takılı kaldığı hız kazayı özetliyor
Bahçeli: İBB yankesicilerin eline hapsolmuştur Bahçeli: İBB yankesicilerin eline hapsolmuştur
7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir 7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir
KKTC’de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular KKTC'de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular

16:47 Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı
15:40 6 kişinin öldüğü kazada kahreden detay Kadranın takılı kaldığı hız kazayı özetliyor 6 kişinin öldüğü kazada kahreden detay! Kadranın takılı kaldığı hız kazayı özetliyor
14:56 Bahçeli: İBB yankesicilerin eline hapsolmuştur Bahçeli: İBB yankesicilerin eline hapsolmuştur
13:51 7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir 7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir
13:19 KKTC’de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular KKTC'de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular
00:56 İngiltere Kralı 3. Charles gördüğü tedavinin yan etkisi nedeniyle hastaneye kaldırıldı İngiltere Kralı 3. Charles gördüğü tedavinin yan etkisi nedeniyle hastaneye kaldırıldı
00:26 Babasının arabasını kaçıran çocuk mahalleyi savaş alanına çevirdi Babasının arabasını kaçıran çocuk mahalleyi savaş alanına çevirdi
23:55 ABD’li Senatör Sanders’ten ABD’nin İsrail’e silah satmasına sert tepki ABD'li Senatör Sanders'ten ABD'nin İsrail'e silah satmasına sert tepki
23:42 ABD’de gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk sınır dışı edilecek ABD'de gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk sınır dışı edilecek
23:31 Adana’da kar maskeli 5 kişi, 1 kişiyi öldüresiye dövdü Adana'da kar maskeli 5 kişi, 1 kişiyi öldüresiye dövdü
23:14 İngiliz devi Barclays Türkiye’de aracı kurum kuruyor İngiliz devi Barclays Türkiye'de aracı kurum kuruyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2025 17:10:28. #7.12#
SON DAKİKA: Başkan Aydın, Osmangazi Ailesiyle Bayramlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement