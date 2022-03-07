Başkan Aygün, projeleri anlattı - Son Dakika
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Başkan Aygün, projeleri anlattı

07.03.2022 14:44
Başkan Aygün, projeleri anlattı

Serbest muhasebeciler ve mali müşavirler ile bir araya gelen Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, projeler ve çalışmalara ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Serbest muhasebeciler ve mali müşavirler ile bir araya gelen Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, projeler ve çalışmalara ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Zeki Aygün, AK Parti Derince İlçe Başkanlığı ile birlikte düzenlenen toplantıda ilçedeki serbest muhasebeciler ve mali müşavirler ile bir araya geldi. Yelken Kafe Toplantı Salonu'nda gerçekleşen programa; AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, İlçe Kadın Kolları Başkanı Züleyha Uslu, Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Derince Temsilcisi Mehmet Pilten, Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Genel Sekreteri Tülin Keçeci Güngör ve ilçedeki serbest muhasebeciler ve mali müşavirler katıldı. Programda üç yıllık süreçte hayata geçirdiği projeleri ve çalışmaları paylaşan Başkan Aygün, Muhasebeciler Haftasını da kutladı. - KOCAELİ

Başkan Aygün, projeleri anlattı
Başkan Aygün, projeleri anlattı
Başkan Aygün, projeleri anlattı

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Zeki Aygün, AK Parti, Kocaeli, Derince, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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