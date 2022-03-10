Başkan Bakkalcıoğlu adaylara başarılar diledi - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Bakkalcıoğlu adaylara başarılar diledi

10.03.2022 16:17
Başkan Bakkalcıoğlu adaylara başarılar diledi

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu; Bozüyük Esnaf ve Sanatkarlar Oda Başkanlığı seçimlerine katıldı.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu; Bozüyük Esnaf ve Sanatkarlar Oda Başkanlığı seçimlerine katıldı.

Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu ile birlikte Bozüyük Belediyesi Düğün Salonu'na gelen Belediye Başkanı adaylarla ve esnaflarla sohbet etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile başlayan program açılış konuşmaları ile devam etti. Programda söz alan Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu; "Öncelikle tüm esnaf arkadaşlarımı saygı ile selamlıyorum. Bozüyük Belediyesi olarak tüm dünya ile birlikte geride bıraktığımız pandemi sürecinde, işletmelerini kapatmak zorunda kalan ve oldukça zor zamanlar geçiren esnafımızın yanında yer aldık. Yanlarında olmaya da devam edeceğiz. Bir kez daha seçimlerde yarışacak olan tüm aday kardeşlerime başarılar diliyorum. Sonuçta kazanan her zaman Bozüyük esnafımız olacak." diyerek sonuçların ilçe için hayırlı olması temennisinde bulundu. - BİLECİK

Başkan Bakkalcıoğlu adaylara başarılar diledi
Başkan Bakkalcıoğlu adaylara başarılar diledi
Başkan Bakkalcıoğlu adaylara başarılar diledi
Başkan Bakkalcıoğlu adaylara başarılar diledi

YORUMLAR
500
Urla'da esnaf ve sanatkarlar odası yeni binasında hizmet verecek Urla'da esnaf ve sanatkarlar odası yeni binasında hizmet verecek Urla Esnaf ve Sanatkârlar Odası'ndan görkemli açılış Urla Esnaf ve Sanatkârlar Odası'ndan görkemli açılış

Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Esnaf ve Sanatkarlar, Bozüyük, Esnaf, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Bakkalcıoğlu adaylara başarılar diledi - Son Dakika


Son Dakika
16:21 Isparta'da bir tır 7 araca çarptı! Annesini kaybeden adam sinir krizi geçirdi
16:13 Havalimanından geçmeye çalışan hamile kadının cinsel organının içine sakladıkları güvenliği bile şaşırttı
16:13 Maç sonrası PSG'nin soyunma odasında birbirlerine girdiler! Neymar ve Donnarumma zor sakinleştirildi
16:09 Putin talimat verdi, Rusya harekete geçti! 200'den fazla ürünün ihracatı durduruldu
15:57 Ukrayna'ya Bayraktarlar dışında ne sattık, Ukrayna'dan ne aldık?
15:39 İstanbul'da kamu personeli yarın da izinli, motokuryeler trafiğe çıkamayacak!
15:35 Sinema yazarı ve Feride Çetin'in eşi Murat Özer, kanserden yaşamını yitirdi
15:29 Barcelona-Galatasaray maçını Ertem Şener anlatacak!
15:27 Antalya'da Rus Sözcü ile CNN muhabiri arasında "Ukrayna" gerginliği: Zaharova telefonundan görüntü gösterdi, muhabir kafasını çevirdi!
15:24 İstanbul'da girdaplı yağış uyarısı! Vortex olarak bilinen sistem nedeniyle 7 saat boyunca kar hiç durmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 16:27:28. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Bakkalcıoğlu adaylara başarılar diledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement