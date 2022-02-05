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Başkan Bakkalcıoğlu Ertuğrulgazi Derneği'nin Türkü Gecesi'ne katıldı - Son Dakika

Başkan Bakkalcıoğlu Ertuğrulgazi Derneği'nin Türkü Gecesi'ne katıldı

05.02.2022 12:36
Başkan Bakkalcıoğlu Ertuğrulgazi Derneği'nin Türkü Gecesi'ne katıldı

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Bozüyük Ertuğrulgazi Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği'nin lokalinde yapılan Türkü Gecesi'ne katılarak dernek üyeleri ile bir araya geldi.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Bozüyük Ertuğrulgazi Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği'nin lokalinde yapılan Türkü Gecesi'ne katılarak dernek üyeleri ile bir araya geldi.

Bozüyük Ertuğrulgazi Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği genel kurulu sonucunda başkan seçilen İbrahim Yalnız ve dernek yönetimini tebrik eden Başkan Bakkalcıoğlu yeni görev dönemlerinin hayırlı olması temennisinde bulunarak çalışmalarında kolaylıklar diledi. Burada dernek üyelerine hitaben konuşan Başkan Bakkalcıoğlu "Osmanlı'nın kurucusu Ertuğrulgazi'nin ismini taşıyan dernek bizim için çok kıymetli. İlimizde tek Ertuğrulgazi Derneği var. Ülke genelinde birkaç tane daha var ama bu Bilecik'teki, 'yerinde' olduğu için çok önemli. Onun için hepimizde derin izleri olan, kuruluştan gelen böyle bir değeri temsil eden derneğimizinde bizim için ayrı bir yeri var. Onun için Ertuğrulgazi derneğimizin her türlü ihtiyacında, her türlü yapabileceğimiz şeyde yanında olacağız." dedi.

Geceye ayrıca Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu, CHP İlçe Başkanı İhsan Esel ve parti yönetimi, İYİ Parti İlçe Başkanı Yusuf Çırak ve parti yönetimi ile dernek üyeleri katıldı. - BİLECİK

Başkan Bakkalcıoğlu Ertuğrulgazi Derneği'nin Türkü Gecesi'ne katıldı
Başkan Bakkalcıoğlu Ertuğrulgazi Derneği'nin Türkü Gecesi'ne katıldı
Başkan Bakkalcıoğlu Ertuğrulgazi Derneği'nin Türkü Gecesi'ne katıldı
Başkan Bakkalcıoğlu Ertuğrulgazi Derneği'nin Türkü Gecesi'ne katıldı

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Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Hisarcık, Bilecik, Bozüyük, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Bakkalcıoğlu Ertuğrulgazi Derneği'nin Türkü Gecesi'ne katıldı - Son Dakika


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