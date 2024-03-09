Başkan Bakkalcıoğlu, Kadınlar Günü\'nde Kreşteki Anneleri ve Öğretmenleri Unutmadı

Yerel

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde minik yavruları belediye kreşinde eğitim gören anneleri ve kreşte eğitim veren öğretmenleri unutmadı.

Başkan Bakkalcıoğlu beraberindeki yeni dönem belediye meclis üyesi adayları ile birlikte Kadınlar Günü'nde Zübeyde Hanım Çocuk Bakımevi'ni ziyaret ederek minik öğrencilerin annelerinin ve kreşte görevli öğretmenlerin Kadınlar Günü'nü kutladı ve karanfil hediye etti. Başkan Bakkalcıoğlu "Cumhuriyet'in kazandırdığı çağdaş haklar ve özgürlüklerle birlikte, yaşamın her alanında var olan kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyor; eşitlik, özgürlük ve mutluluk dolu bir yaşam sürmelerini diliyorum" dedi. - BİLECİK