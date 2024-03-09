Başkan Bakkalcıoğlu, Kadınlar Günü'nde Kreşteki Anneleri ve Öğretmenleri Unutmadı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Başkan Bakkalcıoğlu, Kadınlar Günü'nde Kreşteki Anneleri ve Öğretmenleri Unutmadı

Başkan Bakkalcıoğlu, Kadınlar Günü\'nde Kreşteki Anneleri ve Öğretmenleri Unutmadı

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde belediye kreşinde eğitim gören anneleri ve öğretmenleri ziyaret ederek kutlama yaptı.

09.03.2024 09:57  Güncelleme: 10:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde minik yavruları belediye kreşinde eğitim gören anneleri ve kreşte eğitim veren öğretmenleri unutmadı.

Başkan Bakkalcıoğlu beraberindeki yeni dönem belediye meclis üyesi adayları ile birlikte Kadınlar Günü'nde Zübeyde Hanım Çocuk Bakımevi'ni ziyaret ederek minik öğrencilerin annelerinin ve kreşte görevli öğretmenlerin Kadınlar Günü'nü kutladı ve karanfil hediye etti. Başkan Bakkalcıoğlu "Cumhuriyet'in kazandırdığı çağdaş haklar ve özgürlüklerle birlikte, yaşamın her alanında var olan kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyor; eşitlik, özgürlük ve mutluluk dolu bir yaşam sürmelerini diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Kadınlar Günü, Bozüyük, Emekçi, Dünya, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Bakkalcıoğlu, Kadınlar Günü'nde Kreşteki Anneleri ve Öğretmenleri Unutmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:50 Özgür Özel’den “Lider benim“ mesajı: Ekrem Bey’le de Burcu Hanım’la da konuştum, mesele kapandı Özgür Özel'den "Lider benim" mesajı: Ekrem Bey'le de Burcu Hanım'la da konuştum, mesele kapandı
09:39 Zaman daraldıkça AK Parti’nin Yeniden Refah’a karşı söylemleri de sertleşiyor Zaman daraldıkça AK Parti'nin Yeniden Refah'a karşı söylemleri de sertleşiyor
09:02 Kimisi vergi dairesinde memur, kimisi eski polis MOSSAD’ın Türkiye’deki ajanlarının banka hesapları deşifre edildi Kimisi vergi dairesinde memur, kimisi eski polis! MOSSAD'ın Türkiye'deki ajanlarının banka hesapları deşifre edildi
08:27 Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu yükseltti Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
22:54 Eski Devlet Bakanı Yalova, Haberler.com’a konuştu: Belediye başkan adayları eğitim alıp sınavdan geçmeli Eski Devlet Bakanı Yalova, Haberler.com'a konuştu: Belediye başkan adayları eğitim alıp sınavdan geçmeli
11:03 Seçil Erzan duruşmasına bir tek o katılmadı Selçuk İnan’ın nerede olduğu ortaya çıktı Seçil Erzan duruşmasına bir tek o katılmadı! Selçuk İnan'ın nerede olduğu ortaya çıktı
10:45 Nazan Kesal’a “Umarım kapı kapı gezmezsin“ dediği için linç edilen Ceyda Düvenci sessizliğini bozdu Nazan Kesal'a "Umarım kapı kapı gezmezsin" dediği için linç edilen Ceyda Düvenci sessizliğini bozdu
10:41 Boşanmak isteyen kadın adliye önünde şiddet gördü Boşanmak isteyen kadın adliye önünde şiddet gördü
10:10 Eda Erdem’in heykeli sosyal medyada gündem oldu Işıklandırma gerçeği sonradan ortaya çıktı Eda Erdem'in heykeli sosyal medyada gündem oldu! Işıklandırma gerçeği sonradan ortaya çıktı
09:51 Rasim Öztekin anısına anma gecesi düzenlendi, Pelin Öztekin törene değil maça gitti Rasim Öztekin anısına anma gecesi düzenlendi, Pelin Öztekin törene değil maça gitti
09:05 Dünya rekorunu egale etti Jorge Jesus, Al-Hilal ile 27 maçlık galibiyet serisi yakaladı Dünya rekorunu egale etti! Jorge Jesus, Al-Hilal ile 27 maçlık galibiyet serisi yakaladı
08:39 Bomba itiraf Ronaldinho tam 13 sene önce Fenerbahçe’ye geliyormuş Bomba itiraf! Ronaldinho tam 13 sene önce Fenerbahçe'ye geliyormuş
08:38 Elebaşılığını “Memocan“ lakaplı Muhammed Uray’ın yaptığı suç örgütü çökertildi Elebaşılığını "Memocan" lakaplı Muhammed Uray'ın yaptığı suç örgütü çökertildi
08:20 Kızılcık Şerbeti’ne damga vuran sahne Çimen yasak aşkıyla imam nikahı kıyıp tesettüre girdi Kızılcık Şerbeti'ne damga vuran sahne! Çimen yasak aşkıyla imam nikahı kıyıp tesettüre girdi
08:19 “Türkiye’nin en iyisi“ diyen Rıdvan Dilmen, Galatasaray’ın yıldızını yere göğe sığdıramadı "Türkiye'nin en iyisi" diyen Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın yıldızını yere göğe sığdıramadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2024 11:24:56. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Bakkalcıoğlu, Kadınlar Günü'nde Kreşteki Anneleri ve Öğretmenleri Unutmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement