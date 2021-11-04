Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaretler - Son Dakika

Bilecik Ticaret İl Müdürü Şinasi Balta, 4 Eylül Mahalle Muhtarı İsmail Kıranlı ve Cami Derneği, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu ziyaret etti.

Ticaret İl Müdürü Şinasi Balta, makamında ziyaret ettiği Başkan Bakkalcıoğlu ile bir süre görüşerek sohbet etti. Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu'nun da bulunduğu ziyaretin sonunda Başkan Bakkalcıoğlu, İl Müdürü Şinasi Balta'ya ziyaretinin anısına Nutuk ve anı seramiği hediye etti. Başkan Bakkalcıoğlu ayrıca Balta'ya nazik ziyareti dolayısıyla teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

İl Müdürü Şinasi Balta'nın ardından Başkan Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret eden 4 Eylül Mahalle Muhtarı İsmail Kıranlı ve Cami Derneği, Başkan Bakkalcıoğlu ile bir süre görüşerek sohbet etti. Vatandaşlardan gelen talep üzerine 4 Eylül Mahallesi'ne yapılması planlanan yeni bir cami ile ilgili olarak fikir alışverişinde bulunulan ziyarette Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu da bulundu. Ziyaretin sonunda Başkan Bakkalcıoğlu Muhtar Kıranlı ve Cami Derneği'ne ziyaretleri nedeni ile teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi. - BİLECİK