Başkan Bakkalcıoğlu'ndan, Tuğgeneral Çolak'a ziyaret - Son Dakika

Bilecik Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak'ı makamında ziyaret etti.

Tugay Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak ile bir süre görüşerek sohbet eden Başkan Bakkalcıoğlu, çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diledi. Başkan Bakkalcıoğlu'na nazik ziyareti nedeni ile teşekkür eden Tuğgeneral Çolak ziyaretin anısına hediye takdiminde bulundu. - BİLECİK