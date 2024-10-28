Başkan Bakkalcıoğlu\'nun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

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Bilecik Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Bakkalcıoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi: "Cumhuriyet; en zor şartlara ve bütün imkansızlıklara rağmen hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmayan, bağımsızlığından asla taviz vermeyen, inanç ve kararlılıkla sürdürdüğü bağımsızlık mücadelesini zaferle neticelendiren milletimizin şanlı tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biridir. Cumhuriyet, 1923 yılından beri bu topraklarda halkın hür iradesinin demokrasiye yansıması, özgürlüklerimizin ve geleceğimizin teminatıdır. Cumhuriyet, Türk halkı için sıradan bir kavram değildir. Ömrünü halkının istiklaline, bağımsızlığına ve özgürlüğüne adamış bir neslin, canı ve kanı pahasına kazanıp bizlere bıraktığı en değerli mirastır.

Bundan tam 101 yıl önce, 29 Ekim 1923'te, Cumhuriyet'in ilanı ile Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkese fert olma hakkı verilmiş ve milletimizin ilelebet hiçbir gücün buyruğu altına girmeyeceği, tüm dünyaya duyurulmuştur. Bizler de Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "En büyük eserimdir" diyerek bize emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet yaşatmak için tüm gücümüzle çalışmaya ve açtığı yolda her daim yürümeye devam edeceğiz. Yüreğimizdeki vatan sevgisi ve Ata'mızın ilke ve inkılaplarının ışığıyla 101 yıl önce yakılan Cumhuriyet ateşini sonsuza dek taşıyacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle Türk Milleti'nin karakterine ve adetlerine en uygun yönetim biçimi olan Cumhuriyet'in 101. yılında, Cumhuriyet'imizi kuranlara, yaşatanlara ve yüceltenlere sonsuz minnetlerimi sunuyorum. Çünkü Cumhuriyette bağımsızlığımız, egemenliğimiz ve geleceğimiz var. Atatürk'ün önderliği ve Türk Milletinin yüksek fedakarlığıyla kurulan Cumhuriyetimizin 101. yılını yürekten kutluyor, Cumhuriyeti bize miras bırakan başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." - BİLECİK