Başkan Bakkalcıoğlu'nun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Başkan Bakkalcıoğlu'nun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Başkan Bakkalcıoğlu\'nun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Bilecik Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

28.10.2024 15:24  Güncelleme: 15:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Bakkalcıoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi: "Cumhuriyet; en zor şartlara ve bütün imkansızlıklara rağmen hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmayan, bağımsızlığından asla taviz vermeyen, inanç ve kararlılıkla sürdürdüğü bağımsızlık mücadelesini zaferle neticelendiren milletimizin şanlı tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biridir. Cumhuriyet, 1923 yılından beri bu topraklarda halkın hür iradesinin demokrasiye yansıması, özgürlüklerimizin ve geleceğimizin teminatıdır. Cumhuriyet, Türk halkı için sıradan bir kavram değildir. Ömrünü halkının istiklaline, bağımsızlığına ve özgürlüğüne adamış bir neslin, canı ve kanı pahasına kazanıp bizlere bıraktığı en değerli mirastır.

Bundan tam 101 yıl önce, 29 Ekim 1923'te, Cumhuriyet'in ilanı ile Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkese fert olma hakkı verilmiş ve milletimizin ilelebet hiçbir gücün buyruğu altına girmeyeceği, tüm dünyaya duyurulmuştur. Bizler de Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "En büyük eserimdir" diyerek bize emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet yaşatmak için tüm gücümüzle çalışmaya ve açtığı yolda her daim yürümeye devam edeceğiz. Yüreğimizdeki vatan sevgisi ve Ata'mızın ilke ve inkılaplarının ışığıyla 101 yıl önce yakılan Cumhuriyet ateşini sonsuza dek taşıyacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle Türk Milleti'nin karakterine ve adetlerine en uygun yönetim biçimi olan Cumhuriyet'in 101. yılında, Cumhuriyet'imizi kuranlara, yaşatanlara ve yüceltenlere sonsuz minnetlerimi sunuyorum. Çünkü Cumhuriyette bağımsızlığımız, egemenliğimiz ve geleceğimiz var. Atatürk'ün önderliği ve Türk Milletinin yüksek fedakarlığıyla kurulan Cumhuriyetimizin 101. yılını yürekten kutluyor, Cumhuriyeti bize miras bırakan başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." - BİLECİK

Kaynak: İHA

Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Cumhuriyet Bayramı, Yerel Yönetim, Politika, Bozüyük, 29 Ekim, bilecik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Bakkalcıoğlu'nun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:12 400 hektar alan kül oldu: Denizli’de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi 400 hektar alan kül oldu: Denizli'de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi?
23:16 Türkiye’de sakal ektiren Fransız, intihar etti Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş Türkiye'de sakal ektiren Fransız, intihar etti! Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş
22:59 Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı
22:54 Yol ortasında ’İnsanlık ölmüş’ dedirten hareket Yol ortasında 'İnsanlık ölmüş' dedirten hareket
20:16 Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran’ı ortadan kaldırmak Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran'ı ortadan kaldırmak
10:36 30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak 30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak
10:28 Çeçen lider Kadirov, Moskova’daki üst düzey toplantı sırasında şınav çekti Çeçen lider Kadirov, Moskova'daki üst düzey toplantı sırasında şınav çekti
10:13 Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun! Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi
10:11 Kağıthane’de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum Kağıthane'de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum
09:51 Minik atlete ’’Yaşın küçük’’ diyip madalyasını vermediler Minik atlete ''Yaşın küçük'' diyip madalyasını vermediler
09:40 7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı zorunlu Uymayanlar cezalandırılacak 7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı zorunlu! Uymayanlar cezalandırılacak
09:33 Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi
09:32 Yenidoğan çetesinin İstanbul’da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı Yenidoğan çetesinin İstanbul'da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı
09:27 Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2024 06:29:48. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Bakkalcıoğlu'nun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.