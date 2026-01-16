Başkan Balaban 2025 yılını değerlendirdi

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, 2026'nın ilk basın toplantısında belediyenin çalışmalarını anlattı. 2025 yılının kayıplarla geçtiğini vurgulayan Başkan Balaban, "Unutamayacağımız ama acılar anlamında unutmak istediğimiz bir yıl oldu" dedi.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, 2026 yılının ilk olağan basın toplantısını yaptı. 2025 yılının kendileri için zor ve kayıplarla dolu bir yıl olduğunun altını çizen Başkan Balaban, toplantıda belediye olarak yaptıkları çalışmaları anlattı, gündemi değerlendirdi. Başkan yardımcılarının da katıldığı toplantıda konuşan Belediye Başkanı Balaban, "2025 yılı bizim için ne yazık ki çok zor bir yıl oldu. Duygulanarak ifade ediyorum; bu yıl ardı ardına genç kayıplar yaşadık. Ferdi Başkanımızı kaybettik. İl başkan yardımcımız Dilek kardeşimizin oğlu Cemre'yi, il başkan yardımcımız Kemal Kaplan ağabeyimizin evladı, benim de öğrencim olan Çiğdem kızımızı kaybettik. Gençlik kollarında ve partimizde büyük emekleri olan Gülşah Durbay Başkanımızı da ne yazık ki yitirdik. 2025, unutamayacağımız ama acılar anlamında unutmak istediğimiz bir yıl oldu. Kaybettiğimiz tüm yol arkadaşlarımızın anıları önünde saygıyla eğiliyorum. Bu genç ölümlerin bir daha yaşanmaması için Allah'a dua ediyorum. Ne yazık ki 2026'ya da acıyla girdik. Alaşehir'de Manisa Büyükşehir Belediyemizin MASKİ Koordinatörü olan genç bir arkadaşımızı daha kaybettik. Bir kez daha başımız sağ olsun. Bu acılar kalbimize kazındı; unutmak istesek de hiçbir zaman unutamayacağız" diye konuştu.

Konuşmasında Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek'e de görevinde başarılar dileyen Başkan Balaban, "Hayat devam ediyor. Gülşah Durbay Başkanımızın ardından göreve gelen Hakan Şimşek kardeşime başarılar diliyorum. Liyakatli, çalışkan bir yol arkadaşımızdır. Bu görevin altından başarıyla kalkacağına yürekten inanıyorum. Başkan yardımcılığı görevine getirilen Emre Esenkaya ve Mümin Yılmaz kardeşlerime de başarılar diliyorum. Görev değişikliği nedeniyle Anıl Ceylan ve Onur Ceylan'a da emekleri için teşekkür ediyorum. Partimiz açısından çok zor bir süreç yaşadık. Aynı kentte, altı ay arayla iki seçilmiş belediye başkanını kaybettik. Bir kez daha rahmetle ve saygıyla anıyorum" dedi.

Kreşler, emekli ve gençlik kafe hizmete girdi

Yürütülen çalışmalara ilişkin basın mensuplarını bilgilendiren Belediye Başkanı Balaban şöyle konuştu: "Yunusemre Belediyesi olarak tüm olumsuzluklara rağmen iyi işler yapmaya devam ediyoruz. Bu koşullarda yapılan her iş kıymetlidir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Genel Başkanımız Özgür Özel'in Saruhanlı'da verdiği mesaj son derece değerlidir. Kutuplaşma yerine kucaklaşmayı esas alan bu yaklaşım doğrultusunda, bundan sonra yapacağımız tüm etkinliklere AK Parti ve MHP'nin il ve ilçe yöneticilerini davet edeceğiz. Biz de davet edildiğimiz her yere gideceğiz. Genel Başkanımızla planladığımız toplu açılış törenini, Gülşah Durbay Başkanımızın vefatı nedeniyle ileri bir tarihe erteledik. Bu kapsamda; söz verdiğimiz dört kreşin tamamını açtık ve faaliyete geçirdik. Emekli Kafe'yi hizmete açtık; büyük bir memnuniyet gördük. Gençlik Kafe'yi dönüştürerek gençlerimizin uygun fiyatlarla vakit geçirebileceği bir alan haline getirdik. Bugün emeklilerimiz, gençler çayı 5 liraya, kahveyi 10 liraya içebiliyor. Belediyecilik tam olarak budur; halkın parasına değer katmaktır"

Sokak hayvanları ile ilgili şikayetler yüzde 90 azaldı

Sokak hayvanları konusundaki çalışmaları aktaran Başkan Balaban, "Hayvan Yaşam Merkezi sayesinde şikayetler yüzde 90 oranında azaldı. Şehzadeler Belediyesi'nin de katılımıyla, Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde üçlü bir iş birliği oluşturduk. Sarıalan kapatılıyor; modernize edilmeden yeniden açılmayacak. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz bu konuda taşın altına elimizi değil, gövdemizi koyduk. İnsana ve tüm canlılara yatırım yaptık" dedi.

Çeşitli spor branşlarında dereceler elde ederek başarıları arttırdıklarını ifade eden Başkan Balaban, "2024'te 43 olan altın madalya sayımızı 2025'te 60'a çıkardık. Takım kupası sayımız 19'dan 34'e yükseldi. Kadın sporcu sayımız 400'den 1600'e çıktı. Judo takımımız Süper Lig'e yükseldi. Down sendromlu çocuklarımızı da spora kazandırdık" diye konuştu.

"Borçlarımızı azalttık"

Belediyeye ait önemli borçları azalttıklarını belirten Başkan Balaban, "Horozköy'de açacağımız Kadın Kafe'ye, Gülşah Durbay Kadın Kafe adını verdik. Kadınlarımız burada da uygun fiyatlarla sosyalleşebilecek. GES yatırımı sayesinde Gediz AŞ'ye olan 30 milyon liralık borcumuzu sıfırladık. Piyasa ve banka borçlarımızı azalttık. Son üç aydır maaşlarımızı erken ödüyoruz. Ne işçimize ne memurumuza tek kuruş borcumuz yok. Sosyal medyada Manisa'da en çok etkileşim alan belediye olduk. Personel sayımız şu an 1724'tür ve bunun tamamı şeffaf biçimde kayıtlıdır. Yeni açılan hizmet alanları nedeniyle istihdam artışı doğaldır. Biz her zaman şeffaflıktan, samimiyetten ve dürüstlükten yana olduk. Halkımıza asla yalan söylemedik, söylemeyeceğiz. Hata yaparsak çıkıp özür dilemeyi biliriz" ifadelerini kullandı.

2026 yılında bir çok önemli projeye imza atacakları mesajını veren Başkan Balaban, "2026 yılında da önemli projelerimiz olacak. Ramazan etkinliklerini geçen yıldan daha güçlü şekilde gerçekleştireceğiz. Sosyal hizmetlerimiz, kültürel etkinliklerimiz ve gezilerimiz artarak devam edecek. Borçlarımız tamamen bitmedi; özellikle SSK borcumuz devam ediyor. Ancak piyasa borçlarını büyük ölçüde azalttık. Yeni kaynaklar yaratarak bu süreci 2029'a kadar yönetmekte kararlıyız. Muradiye'de pazar yerini taşıyacağız, yeşil alan ve yeni projeler hayata geçireceğiz. 2026'da Muradiye'ye taziye evi ve halı saha kazandıracağız. Turizmde Aigai, Yoğurtçu Kalesi ve çevresini kapsayan bir destinasyon planlıyoruz. Bu konuda turizmcileri de iş birliğine davet ediyorum. Belediyenin amacı maddi kazanç değil, Yunusemre'nin tanıtımıdır. İyi yapılan her işi kim yaparsa yapsın alkışlarız, teşekkür ederiz. Önemli olan halkın yararıdır" dedi. - MANİSA