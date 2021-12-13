Başkan Başdeğirmen çocuklarla sohbet etti - Son Dakika

Isparta Belediyesi 5. Kitap Fuarını ziyaret eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, çocuklarla tek tek ilgilendi, kitap almaları için 10 TL'lik hediye çeki dağıttı. Başkan Başdeğirmen, Afyonkarahisar'dan fuarakatılan 10 yaşındaki Bahar Reisoğlu ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Isparta Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Kitap Fuarı, Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezinde kitapseverlerle buluşmaya devam ediyor. 'Kitaplar Gül Açıyor' temasıyla düzenlenen ve bu yıl 'Yunus Emre ve Türkçe Yılı' anısına gerçekleştirilen fuar, 19 Aralık Pazar günü akşamına kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, tüm yaş gruplarında vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği fuarı ziyaret etti, tek tek çocuklara Isparta Belediyesi tarafından hazırlanan 10 TL'lik hediye çeki dağıttı. Çocukların da ilgi gösterdiği Başkan Başdeğirmen, "Sizlere 10 liralık hediye çeki veriyoruz. Kitaplarınız için 10 lirası bizden 10 lirası da anne ve babanızdan. Bol bol kitap okuyalım" dedi.

Çocuklar ve aileleri, Başkan Başdeğirmen'le fotoğraf çektirdi. Belediye Başkanı Başdeğirmen, çocuk kitapları satışı yapan bir stantta 20 liralık kitapların 10 liraya düşürülmesini talep etti. Stant görevlisi fiyatı 10 liraya indirirken, Başkan Başdeğirmen, stant çevresindeki çocuklara hediye çeki vererek, kitaplardan alabileceklerini söyledi.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Afyonkarahisar'dan gelerek kitap fuarına katılan 6. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Bahar Reisoğlu ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdi, kendisine hediye çeki verdi. Kitap Fuarını çok beğendiğini belirten Bahar Reisoğlu, "Kitap Fuarında 23 kitap sattım ve ilk çıraklık deneyimimi yaşadım. Hafta sonunda tekrar geleceğiz. Standa gelenlere beğenebileceği tür kitapları gösteriyorum. Kendileri de içerisinden seçiyor. Kitaplarla ilgili mesela macera kitaplarıysa ve 4. sınıfsa ona göre kategorileri ezberliyorum ve öneriyorum" dedi.

Başkan Başdeğirmen de Reisoğlu'na hangi yaş gruplarının nasıl kitaplar seçtiğini sordu. Bu soru üzerine Bahar Reisoğlu, "15 yaşındaysa genelde Harry Potter kitabı alıyorlar. 10 yaşındaysa çocuk ejder ve farenin hikayelerini alıyorlar. Ben de hediye çekimle macera kitabı alacağım" diye konuştu.

Çocuklar, Kitap Fuarı için Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür ettiler. Fuarda istedikleri kitaplara ulaşabildiklerini belirten çocuklar, "Dört gözle beklediğimiz yazarlar fuara geldi. Anne ve babamızın verdiği harçlıkları biriktirdik. Şükrü başkanımızdan 10 TL'lik hediye çeki aldık. Onlarla kitap alacağız. Fuar çok güzel" şeklinde konuştular. - ISPARTA