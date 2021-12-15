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Başkan Bilgin, muhtarlara bina sözü verdi - Son Dakika

Başkan Bilgin, muhtarlara bina sözü verdi

15.12.2021 14:26
Başkan Bilgin, muhtarlara bina sözü verdi

Saruhanlı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinde 2022 yılında görev yapacak muhtar üye seçimlerine katılan Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, mahalle muhtarlarına ilçe merkezinde bir araya gelebilecekleri bir bina sözü verdi.

Saruhanlı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinde 2022 yılında görev yapacak muhtar üye seçimlerine katılan Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, mahalle muhtarlarına ilçe merkezinde bir araya gelebilecekleri bir bina sözü verdi.

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Saruhanlı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinde 2022 yılında görev yapacak muhtar üye seçimlerine katıldı. İki muhtar üyenin görev alacağı Vakıf Mütevelli Heyeti üyeliği için yapılan seçimde Kayışlar Mahallesi Muhtarı Baki Ulu, Cengiz Topel Mahallesi Muhtarı Yılmaz Kurtuldu ve Seyitoba Mahallesi Muhtarı Ali Çetinkaya aday oldu.

Yapılan oylama sonucu 33 oy alan Baki Ulu ile 20 oy alan Yılmaz Kurtuldu, vakıf mütevelli heyeti üyeliğine seçildi. Adaylardan Ali Çetinkaya ise 16 oyda kalarak 2021 yılında seçildiği görevine tekrar seçilemedi.

Başkan Bilgin seçilen muhtarları tebrik ederek, görev sürelerinde yardım yapılacak ihtiyaç sahibi kişilerin belirlenmesinde adaletli bir şekilde davranacaklarına inandığını kaydetti. Başkan Bilgin ayrıca, mahalle muhtarlarına ilçe merkezinde bir araya gelebilecekleri bir bina sözü vererek, "Nisan veya Mayıs ayına kadar muhtarlarımız için bir binayı kullanıma açacağız. Hayırlı olsun" dedi.

Saruhanlı Belediyesine ait Erdoğan Yetenç Düğün Salonunda yapılan toplantıya Kaymakam Necmettin Yalınalp, İlçe Müftüsü İsa Solmaz, İlçe Sağlık Müdürü Tülay Üresin, Saruhanlı Belediyesi Muhtarlık Hizmetleri Koordinatörü Hasan Aydır, ilgili daire müdürleri ve 50 mahalle muhtarı katıldı. - MANİSA

Başkan Bilgin, muhtarlara bina sözü verdi
Başkan Bilgin, muhtarlara bina sözü verdi
Başkan Bilgin, muhtarlara bina sözü verdi
Başkan Bilgin, muhtarlara bina sözü verdi

Zeki Bilgin, Saruhanlı, Hisarcık, Muhtar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Bilgin, muhtarlara bina sözü verdi - Son Dakika


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