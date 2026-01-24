Başkan Bingöl: "Arı gibi çalışıyoruz, arkamızda Tuzlalılar var"

Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, Emrah Toksöz Parkı'nın açılışında hem yerel yönetim anlayışını hem de ilçenin ulaşım, altyapı ve çevre sorunlarına ilişkin yol haritasını anlattı. Bingöl, "İyi çalıştığımıza, kalbimizin temiz olduğuna ve arkamızda Tuzlalıların olduğuna inanıyoruz" dedi.

Tuzla Belediyesi tarafından Yayla Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Emrah Toksöz Parkı, düzenlenen törenle vatandaşların hizmetine açıldı. Açılış töreni, yalnızca bir parkın açılışı olmanın ötesinde, Tuzla'da devam eden ulaşım, çevre, altyapı ve yerel yönetim politikalarının ayrıntılı biçimde kamuoyuyla paylaşıldığı bir buluşmaya dönüştü.

Yayla Mahallesi'nde gerçekleştirilen törene Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, belediye yöneticileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Güzel iş yapanla mücadele etmedik"

Başkan Bingöl konuşmasında yerel yönetim anlayışını anlatarak, geçmiş dönemlere yönelik yaklaşımını da şu sözlerle ifade etti:

"Bu güzel ilçede taş taş üstüne kim koymuşsa Allah ondan bin kere razı olsun. Hayatımız boyunca güzel iş yapmış kimseyle mücadele etmedik. Daha iyisini yapmak için mücadele ettik. O yüzden geçmiş dönemden bugüne emek veren bütün belediye başkanlarından yöneticilerine, personelinden siyasetçilerine kadar hepsinden Allah razı olsun diyoruz."

Konuşmasında, parkın ismini taşıyan merhum Yayla Mahallesi Muhtarı Emrah Toksöz'e özel bir parantez açan Bingöl, vefa vurgusu yaptı:

"Rahmetli Emrah abimiz ne zaman kapısını çalsak, çayını sıcak sıcak verir, sohbetini ederdi. Hangi parti olursa olsun, 'Şu vatandaşın sorunu var' derdi. Bugün belediye başkanı olarak, muhtarımızın adıyla, onun mahallesinde güzel bir park açmayı Allah bize nasip etti. Bin kere şükrediyorum."

Muhtarlık kurumuna vurgu

Muhtarlık kurumunun önemine değinen Bingöl, göreve geldikten sonra yapılan destekleri de anlattı:

"Muhtarlarımız zannedildiği gibi sadece belediyeye evrak getiren kişiler değil. Vatandaş randevusuz gidebiliyor. Sorununu anlatıyor. Muhtarımız o sorunu belediyeye de iletiyor, kaymakamlığa da iletiyor, bakanlığa da iletiyor, valiliğe de iletiyor, cumhurbaşkanlığına da iletiyor. Hangi kamu kurumu varsa vatandaşın sözcüsü muhtarlarımız oluyor. Göreve geldiğimizde muhtarlarımıza aylık ekonomik destek vardı. Biz dedik ki bu yetmez. Her bir muhtarımıza maaşı ve sigortasıyla birer asistan verdik. Üstelik mülakatını da muhtarlarımız yaptı. Çünkü vatandaş geldiğinde muhtarımızın işi aksamamalı."

Ulaşım ve altyapı projeleri açıklandı

Açılışta Tuzla'nın uzun süredir konuşulan ulaşım projelerine de değinen Başkan Bingöl, Battı-Çıktı ve tramvay projeleriyle ilgili takvim verdi.

"Çevre Şehircilik Bakanlığından onayını yeni aldık. Tuzla'nın Battı-Çıktı Projesi'nin temelini altı ay içinde atıyoruz. Tramvayla ilgili her ay toplantı yapıyoruz. Tepeören'den Tuzla Sahil'e bu dönem o tramvayı bu ilçeye getireceğiz. Maliyetini hesapladım, bahanem yok. O tramvay bu ilçeye gelecek. İyi çalıştığımıza, kalbimizin temiz olduğuna ve arkamızda Tuzlalıların olduğuna inanıyoruz. Ayrıca devlet hastanesiyle İş Bankası arasından yeni bir köprü yapıyoruz. 2026'nın kışı bittiğinde şunu göreceksiniz; asfalt seferberliği başlamış bir bahar mevsimi Tuzla'yı bekliyor. Ücretsiz otoparklar açıyoruz. İçmeler Mahallemizdeki Ankara caddemizde birincisini açtık. İkincisi, Tuzla Merkez Mezarlığımızda sahil mezarlığımızın karşısında yakında onun açılışını yapacağız. Onu da bitirdik. Üçüncüsü veyahut da dördüncüsü için de Yayla Mahallesi'nde muhtarımızla çalışmalarımızı yapıyoruz. Ücretsiz bir otoparkı Yayla Mahallemize de kazandıracağız. Ama eskisi gibi toprak çamur bir alana araba park etmek zorunda kalmayacaksınız. O çamur böyle bizim yönetimimizde yeşillenecek, ağaçlanacak, çocukların eğlendiği bir yer haline gelirken siz de beş kuruş ödemeden ücretsiz otoparktan faydalanacaksınız."

Koku sorunu ve çevre yatırımları

Bingöl, Tuzla'da uzun yıllardır gündemde olan koku sorununa ilişkin yürütülen çalışmaları da detaylarıyla anlattı:

"1988 yılından bugüne temizlenmeyen kolektörlerin tamamını temizledik. Çöp sızıntı suyunu Tuzla'ya sokmuyoruz. Vidanjörleri gece gündüz takip ediyoruz. Sizler için çalışmaya devam ediyoruz. Bütün enerjimiz, bütün cesaretimiz, bütün dirayetimiz sizlerin o güzel gülümsemesinde, sizlerin umudu olabilmeyi başarmak olgusunda. 2021- 2022 yıllarının yaz aylarını düşünün. Haftanın kaç günü Tuzla'da evinizden kötü kokular alıyordunuz? Neredeyse her günü değil mi? 2025 yazında ölçümlere göre ayda sadece üç gün koku oldu. Allah'ın izniyle onu da bitireceğiz. Deli gibi çalışıyoruz, arı gibi çalışıyoruz. Büyük bir mücadele üretiyoruz ve sizin bu mücadelede bize çok güçlü desteğinizin olduğunu biliyoruz. Aslında zaten sadece buna tutunuyoruz.

Vatandaştan tam not

40 senedir Yayla Mahallesi sakini olan Nursel Çıtacı, "Çok güzel oldu. Beklenen bir şeydi bu. Yıllardır burası böyle bir batıl gibiydi ama şimdi harika bir yer oldu. Çok teşekkür ediyorum. Ellerine, kollarına sağlık olsun" dedi. Yayla Mahallesi'nde oturan 9 yaşındaki Ahmet Selim Soyupark da "Burayı çok beğendim, teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımla her gün geliyorum, bizim için çok iyi oldu" dedi.

13 yaşındaki Agi Alabay ise "Doğma büyüme Tuzlalıyım. Başkanımız bu parkı yapmadan önce burada çok fazla TIR vardı. Buradan geçerken zorlanıyorduk. Şimdi ışıklandırma da geldi; buradan geçerken rahatlıyoruz. Bize bir şey olur mu diye düşünmüyoruz. Böyle bir alana ihtiyaç vardı çünkü halı sahalar çok uzağımızdaydı. Ondan dolayı da bu park iyi oldu. Teşekkür ederiz başkanım" diye konuştu.

Parkta neler var?

Toplam 2 bin 400 metrekare alana sahip Emrah Toksöz Parkı'nda; 1.230 metrekare yeşil alan, 242 metrekare futbol sahası, 123 metrekare basketbol sahası, 300 metrekare sert zemin, 200 metre koşu parkuru, 89 adet ağaç, 4 adet çatılı piknik masası yer alıyor.

Konuşmasını mahalle sakinlerine seslenerek tamamlayan Bingöl şu ifadeleri kullandı:

"Emrah Toksöz Parkı Yayla Mahallemize hayırlı uğurlu olsun. Daha büyük işler yapacağız. Siz bunlardan çok daha iyisine layıksınız." - İSTANBUL