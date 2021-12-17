Üye Girişi
Başkan Böcek: "Hz. Mevlana'yı dünyaya tanıtmalıyız" - Son Dakika

Başkan Böcek: "Hz. Mevlana'yı dünyaya tanıtmalıyız"

17.12.2021 14:29
Başkan Böcek: "Hz. Mevlana'yı dünyaya tanıtmalıyız"

Antalya Büyükşehir Belediyesi vuslatının 748'inci yılında büyük İslam alimi Hz.Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi andı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi vuslatının 748'inci yılında büyük İslam alimi Hz.Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi andı. Geceye katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Hz. Mevlana'nın değerinin her geçen gün daha iyi anlaşıldığını belirterek, "Bu ismi dünyaya tanıtmak, kendimizi dünyaya Hz.Mevlana'nın penceresinden takdim etmek hepimizin görevi olmalıdır" dedi.

Hz. Mevlana Celaleddin-i Rumi Hakk'a vuslatının 748'inci yıldönümünde Antalya'da Sema Töreni ile anıldı. Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Konyalılar Federasyonu ve Konyalılar Derneği katkılarıyla düzenlenen etkinliğe ilgi ve katılım yoğun oldu.

"İnsanlığa umut ışığı oldu"

Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda gerçekleştirilen anma törenine Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları, sivil toplum örgütlerinin başkan ve yöneticileri ile vatandaşlar katıldı. Başkan Muhittin Böcek, Hz.Mevlana'nın sevgi, hoşgörü, birlik, beraberlik adına verdiği mesajlarla kan, nefret ve acının damga vurduğu 13. yüzyılda tüm insanlığa umut ışığı olduğunu söyledi. Başkan Böcek, vuslatının üzerinden 7 buçuk asır geçmesine rağmen Hz. Mevlana'nın hala gönüllere ulaştığına dikkat çekerek, "O'nu bu denli ve her dem taze tutan şey aşktır, sevgidir. O'nun yeşerttiği sevgi ortamının temelinde barış vardır. Tüm farklılıkların, hırsların, kavgaların, ayrılıkların, öfkelerin ve kinlerin kısaca insanı kirleten her duygunun hoşgörüyle yok edilmesi vardır. Bu ismi dünyaya tanıtmak, çocuklarımıza, gençlerimize O'nu ve öğretilerini anlatmak kendimizi dünyaya Hz. Mevlana'nın penceresinden takdime etmek hepimizin görevi olmalıdır. Çünkü Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği daha aydınlık bir Türkiye'ye ancak böyle ulaşabiliriz" diye konuştu.

"Dernek başkanlarına sertifika"

Başkan Böcek'in konuşmasının ardından geceye katılımcı olarak katılan derneklerin adına Manavgat yangınında zarar gören alanlara dikilen fidanların sertifikaları verildi. Akdeniz Konyalılar Derneği Federasyonu Başkanı Hasan Hüseyin Cengiz, Konyalılar Derneği Başkanı Süleyman Üre, Konyalı Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı İsmail İncel, Karaman Ayrancılar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Dikici'ye sertifikaları Başkan Muhittin Böcek tarafından takdim edildi.

"Sema töreni düzenlendi"

Mevlana'yı anma etkinliği Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Tasavvuf Müziği Topluluğu eşliğinde düzenlenen Sema Töreni ile devam etti. Etkinlikte vefatının 175'inci yılı olması nedeniyle Hamamizade İsmail Dede Efendi'nin Neva makamında beslediği Mevlevi Ayin-i Şerif'i seslendirildi. - ANTALYA

Başkan Böcek: Hz. Mevlana'yı dünyaya tanıtmalıyız
Başkan Böcek: Hz. Mevlana'yı dünyaya tanıtmalıyız
Başkan Böcek: Hz. Mevlana'yı dünyaya tanıtmalıyız
Başkan Böcek: Hz. Mevlana'yı dünyaya tanıtmalıyız
Başkan Böcek: Hz. Mevlana'yı dünyaya tanıtmalıyız
Başkan Böcek: Hz. Mevlana'yı dünyaya tanıtmalıyız

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muhittin Böcek, Antalya, mevlana, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Böcek: 'Hz. Mevlana'yı dünyaya tanıtmalıyız' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
14:38 TikTok fenomeni kız saç tokası karşılığında ev sahibi oldu
14:34 Simge Sağın ve Gülşah Saraçoğlu, karşılıklı göbek attı
14:31 Çukurova Belediyesi'nde en düşük ücret 4 bin 500 TL oldu
14:29 Doların zirveyi görmesiyle ilgili Fenerbahçeli Sipahioğlu'ndan kulüplere çağrı geldi: Derhal kapanın
14:26 Ahmet Davutoğlu: Yeter artık acilen seçim kararı alın!
14:02 Einstein'ın teorisi uzayda doğrulandı: Zaman genişlemesi ve 6 madde kanıtlandı
13:53 ''Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'' çalışması tamamlandı!
13:52 Son dakika: Dolara 5. müdahale
13:48 Son dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya beşinci müdahale! Dolar anında tepki verdi
13:45 İddia: Bakanlık evdeki hayvanların sayısına sınırlama getiriyor
TikTok fenomeni kız saç tokası karşılığında ev sahibi oldu TikTok fenomeni kız saç tokası karşılığında ev sahibi oldu         
14:39
Çukurova Belediyesi'nde en düşük ücret 4 bin 500 TL oldu Çukurova Belediyesi'nde en düşük ücret 4 bin 500 TL oldu         
14:32
Doların zirveyi görmesiyle ilgili Fenerbahçeli Sipahioğlu'ndan kulüplere çağrı geldi: Derhal kapanın Doların zirveyi görmesiyle ilgili Fenerbahçeli Sipahioğlu'ndan kulüplere çağrı geldi: Derhal kapanın         
14:29
Sıcaklıklar düşüyor! Doğu Anadolu çarşamba gününden itibaren eksi 20 dereceyi görebilir Sıcaklıklar düşüyor! Doğu Anadolu çarşamba gününden itibaren eksi 20 dereceyi görebilir         
13:44
Emine Erdoğan giydi, 'şal şepik' kumaşına ilgi arttı Emine Erdoğan giydi, 'şal şepik' kumaşına ilgi arttı         
13:13
Adam evinin buzdolabını açtı ve dehşete düştü! Karşısında cenin pozisyonunda ölü bir bebek vardı! Adam evinin buzdolabını açtı ve dehşete düştü! Karşısında cenin pozisyonunda ölü bir bebek vardı!         
12:44
Aldattığı eşi şikayetçi oldu, cinayette azmettirici olduğu öne sürülen şahıs yakalandı Aldattığı eşi şikayetçi oldu, cinayette azmettirici olduğu öne sürülen şahıs yakalandı         
12:13
Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! Yeni asgari ücretle ilgili merak edilenler Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! Yeni asgari ücretle ilgili merak edilenler         
11:17
8 aylıkken konuşmaya başlayan bebeğin ilk sözleri anne ve babasını çok şaşırttı 8 aylıkken konuşmaya başlayan bebeğin ilk sözleri anne ve babasını çok şaşırttı         
10:16
A Milli Takım'ın hocası Kuntz, çektiğimiz ''lokum'' gibi kuraya yorum yaptı, taraftarlar çıldırdı: Dalga geçiyor A Milli Takım'ın hocası Kuntz, çektiğimiz ''lokum'' gibi kuraya yorum yaptı, taraftarlar çıldırdı: Dalga geçiyor         
10:11
60 metre derinliğindeki topraktan çıkarıldı! İlk defa görülen canlı bilim insanlarını heyecanlandırdı 60 metre derinliğindeki topraktan çıkarıldı! İlk defa görülen canlı bilim insanlarını heyecanlandırdı         
10:03
Ahu Yağtu'nun şanssızlığı! Elbisesine takıldı ve kendini yerde buldu! Ahu Yağtu'nun şanssızlığı! Elbisesine takıldı ve kendini yerde buldu!         
09:42
Gülçin Ergül, sevgilisini kaybettiği kaza sonrası ilk kez konuştu: Her şey 3 saniyede oldu Gülçin Ergül, sevgilisini kaybettiği kaza sonrası ilk kez konuştu: Her şey 3 saniyede oldu         
09:04
Kentcuky'de yaşanan hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzaklıkta bulundu: Tüylerim diken diken oldu Kentcuky'de yaşanan hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzaklıkta bulundu: Tüylerim diken diken oldu         
08:32
Wanda yine gündem oldu! İç çamaşırsız pozuyla Instagram'ı salladı Wanda yine gündem oldu! İç çamaşırsız pozuyla Instagram'ı salladı         
17:38
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2021 14:43:56. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Böcek: "Hz. Mevlana'yı dünyaya tanıtmalıyız" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement