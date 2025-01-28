Başkan Böcek, Kepez'de Yatırımları Değerlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Başkan Böcek, Kepez'de Yatırımları Değerlendirdi

Başkan Böcek, Kepez\'de Yatırımları Değerlendirdi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ile bir araya gelerek, ilçedeki projeleri ve yatırımları değerlendirdi. Böcek, Kepez'in 68 mahallesinde yapılacak çalışmalar için birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

28.01.2025 17:36  Güncelleme: 17:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ilçe ziyaretleri kapsamında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ü ziyaret etti. Başkan Muhittin Böcek, Kepez'in 68 mahallesinde Büyükşehir Belediyesi, Kepez'de el ele, gönül gönüle çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Antalya'yı ilçe ilçe gezen, sorunları ve ihtiyaçları yerinde tespit eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bürokratları ile birlikte bu kez Kepez'deydi. Başkan Böcek ilk olarak Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kepez İlçe Örgütü'nde partililer ile bir araya geldi. Kepez İlçe Başkanı Gökhan Ölmez ve partililerle sohbet eden Başkan Böcek, Kepez'in 68 mahallesinde ne söz verildiyse, yapılması gereken ne varsa yerine getirileceğini söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek, daha sonra Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ü makamında ziyaret etti. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bugün çok mutluyum. Antalya'nın babası gelmiş. Kepez'e güzel hizmetler yapacağız. Bugün Kepez'imiz için çok güzel kararlar alacağız" dedi.

Zor günler geride kaldı

'Kepez'de zor günler geride kaldı' diyerek söze başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise, "2024 yılında yaşadığımız olumsuz günlerde Mesut Başkan'ın yokluğunu hiç aratmadınız. Gün birlik ve beraberlik günü, her şey geride kaldı. Beraberce yol yürüyerek Antalya'da aldığımız oyları arttırarak, yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

Kepez'de değerlendirme toplantısı

Başkan Muhittin Böcek ve Mesut Kocagöz, meclis salonunda Büyükşehir Belediyesi, Kepez Belediyesi bürokratları ve meclis üyeleriyle bir toplantı yaptı. Başkan Böcek, Kepez'de yapılacak çalışmalara ilişkin talepleri dinleyerek, yapılması gereken projeleri değerlendirdi. Büyükşehir Belediyesi olarak Kepez'e önemli hizmetler yaptıklarını aktaran Muhittin Böcek, "ASAT ekiplerimiz 320 km içme suyu hattı, 184 km kanalizasyon hattı döşedi. Fen İşleri Dairesi Başkanlığımız 753 milyon TL'lik altyapı yatırımı gerçekleştirdi. Kepez- Santral Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi, 2019 yılında tamamlanması gerekiyordu, ancak yarıya bile gelemediler. Kepez-Santral projesinde 6414 konutu tamamladık. Çok az bir bölüm kaldı. Seçim döneminde vaat etmemiş olmama rağmen Güneş Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'ni hayata geçirerek 545 konutu bir buçuk yılda tamamladık. Bunlar çok önemli ve anlamlı projeler" dedi.

Kepez'e yapılan yatırımla ilişkin bilgi veren Başkan Muhittin Böcek, "Güneş Mahallemizde camimizi tamamladık. Kepez'e açtığımız Sağlık Merkezi'ne Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsat aldık. 15 diş doktorumuz ile vatandaşlarımıza ücretsiz diş sağlığı hizmeti, evde bakım gibi çok özel hizmetler veriyoruz. Kepez'e yeni kreşler kazandırıyoruz. Kepez'in 68 mahallesinde Mesut kardeşimle birlikte yapılması gereken hangi projeler varsa tek tek hayata geçireceğiz. Daha 4 yılımız var, işin başındayız. Büyükşehir Belediyesi Kepez el elle, gönül gönüle çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Muhittin Böcek, Mesut Kocagöz, Politika, antalya, Ekonomi, Yerel, Yaşam, Kepez, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Böcek, Kepez'de Yatırımları Değerlendirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:22 Erdoğan’dan Bakan Ersoy’a mesaj: Bizim uhdemizde olan bir şey varsa hesabını soracağız Erdoğan'dan Bakan Ersoy'a mesaj: Bizim uhdemizde olan bir şey varsa hesabını soracağız
12:12 Bakan Tunç: Bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesini izin almadan yayınlarsanız suçtur Bakan Tunç: Bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesini izin almadan yayınlarsanız suçtur
11:38 Vatandaşı böyle kandırmışlar Bakanlık, hile yapan 5 peynir markasını ifşa etti Vatandaşı böyle kandırmışlar! Bakanlık, hile yapan 5 peynir markasını ifşa etti
11:04 ’Getir götür’ işlerinden patronluğa İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi 'Getir götür' işlerinden patronluğa! İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi
10:29 Ahmet Türk’ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti Ahmet Türk'ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti
16:54 Ünlü rapçi Eypio, üçüncü çocuğunu kucağına aldı: İsmini ilk kez açıkladı Ünlü rapçi Eypio, üçüncü çocuğunu kucağına aldı: İsmini ilk kez açıkladı
16:50 Hemcinslerine tavsiye vermek isteyen kadının sözlerine tepki yağıyor Hemcinslerine tavsiye vermek isteyen kadının sözlerine tepki yağıyor
16:41 Cengiz Ünder’in Beşiktaş’a transferi iptal oldu Cengiz Ünder'in Beşiktaş'a transferi iptal oldu
16:38 ABD’li gazeteciden kriz çıkaracak iddia: Biden, Putin’i öldürmeye çalıştı ABD'li gazeteciden kriz çıkaracak iddia: Biden, Putin'i öldürmeye çalıştı
16:24 Bennu Yıldırımlar, Nuri Bilge Ceylan hakkında ilk kez konuştu: Etik değil Bennu Yıldırımlar, Nuri Bilge Ceylan hakkında ilk kez konuştu: Etik değil
16:02 Trump, DeepSeek’in ABD borsasına verdiği zararı olumlu buldu, 1 trilyon dolar kaybettirmişti Trump, DeepSeek'in ABD borsasına verdiği zararı olumlu buldu, 1 trilyon dolar kaybettirmişti
15:53 Kariyerinde bir ilk olacak: Zeki Çelik, Türkiye’ye geri dönüyor Kariyerinde bir ilk olacak: Zeki Çelik, Türkiye'ye geri dönüyor
15:51 Adana Demirspor yeni hocasını Manchester City’den getirdi Adana Demirspor yeni hocasını Manchester City'den getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2025 12:47:22. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Böcek, Kepez'de Yatırımları Değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.