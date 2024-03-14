Başkan Böcek, Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarıyla buluştu

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarıyla buluştu. Başkan Böcek, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan ve ekibini, ardından Büyükşehir Belediyesi'ne ait Kepez'de hizmet veren Sağlık Merkezi çalışanlarını ziyaret etti. Başkan Böcek, "Büyük bir özveri ve fedakarlıkla çalışan tüm sağlık kahramanlarımızın Tıp Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

Başkan Böcek, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan'ı ziyaret etti. Hastalığı süresince 108 gün Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören ve her fırsatta sağlık çalışanlarına teşekkür eden Başkan Böcek, Rektör Özlenen Özkan'ın, tüm ekibinin, doktorların ve sağlık personelinin bayramını kutladı. Başkan Böcek, Özkan ile üniversite ile yapacağı iş birlikleri üzerine sohbet ederek sağlık personeli adına çiçek takdim etti.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan da Başkan Böcek'e ziyareti için teşekkür ederek, "Sizin için olduğu kadar bizim içinde zor bir süreçti. Allah'ın izniyle büyük bir titizlikle bir bebek gibi çok iyi baktık size. Allah bundan sonra sevdikleriniz ile uzun bir ömür geçirmeyi nasip etsin" diye konuştu.

KEPEZ SAĞLIK MERKEZİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Başkan Böcek, programına, Antalya Büyükşehir Belediyesi Sağlık Merkezi ziyaretiyle devam etti. Kepez ilçesinde, evde sağlık hizmeti, diş tedavisi, sünnet ve psikolojik destek gibi sağlık hizmetlerinin ücretsiz verildiği merkezde görev yapan sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayan Başkan Böcek, personele çiçek takdim etti.

Başkan Böcek, "Büyük bir özveriyle insan sağlığı için ellerinden gelen her türlü çabayı esirgemeden sunan tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı kutlu olsun" dedi.