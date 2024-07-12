Başkan Bozbey, \'Başkan Bozbey Burada\' projesi kapsamında Keles\'i ziyaret etti

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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in sorunları yerinde tespit edip hızlı çözümler üretmek ve Bursa'yı ortak akılla yönetmek amacıyla başlattığı 'Başkan Bozbey Burada' projesinin ikinci durağı Keles oldu. Belediye bürokratlarıyla birlikte ilçe sakinlerini dinleyen Başkan Bozbey, "Bursa'da yeni bir belediyecilik anlayışı ortaya koyup tüm ülkeye örnek olmaya çalışıyoruz" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 'Başkan Bozbey Burada' projesi çerçevesinde 2 haftada bir kentin farklı ilçelerinde vatandaşlarla buluşup talep ve önerilerini dinliyor. Projede daha önce Büyükorhan ilçesine çıkarma yapan Başkan Mustafa Bozbey, Genel Sekreter Doç. Dr. Ergül Halisçelik'ten genel sekreter yardımcılarına, daire başkanlarından şube müdürlerine kadar kalabalık bir yönetim kadrosu ile makamını bu kez yaklaşık 12 bin Bursalının yaşadığı Keles ilçesine taşıdı. İlk olarak Besaş Keles Süt Tesisi'ni ziyaret eden Başkan Bozbey, tesisteki üretim çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Bozbey, tadım yaparak Bursalıların tükettiği ürünlerin kalitesini de test etti.

Ardından Keles Belediye Başkanı Ali Doğru'yla makamında görüşen Başkan Bozbey, ilçedeki mahalle muhtarlarını, Kocayayla Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ni ve Keles Ziraat Odası Başkanlığı'nı da ziyaret etti. İlçe merkezinde yoğun ilgiyle karşılanan Başkan Bozbey, esnaf ziyaretlerinin ardından makamı haline getirilen otobüste Keleslileri ağırladı. Görüşmelerde Başkan Bozbey'e vatandaşların ihtiyaçlarına göre Büyükşehir Belediyesi bürokratları eşlik etti.

"Bu proje örnek bir projedir"

Seçim döneminde verdiği sözü tutarak Nilüfer Belediye Başkanlığı döneminde olduğu gibi yeni dönemde de ilçelerde vatandaşlarla birebir görüştüklerini söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, sorunları birinci ağızdan dinleyerek hızlı çözüm üretmek istediklerini belirtti. Projeye 2 hafta önce Büyükorhan'dan başladıklarını, şimdi de Keles ilçesine geldiklerini ifade eden Başkan Bozbey, "Vatandaşın bize ilettiği problemleri yerinde dinleyip, hızlıca aksiyon alıp sorunları çözmek için gayret ediyoruz. Bu proje örnek bir projedir. Bursa'da yeni bir belediyecilik anlayışı ortaya koyup, tüm ülkeye örnek olmaya çalışıyoruz" dedi.

"Hızla planlayıp işe başlıyoruz"

Gittikleri ilçelerde öncelikle kaymakamları, ardından belediye başkanını ziyaret ettiklerini anlatan Başkan Bozbey, muhtarlarla bir araya geldiklerini, esnaf dernekleri ve çeşitli odalarla görüşmeler yaptıklarını söyledi. Esnaf ziyaretlerinin ardından da ilçeye taşıdıkları makamda vatandaşları kabul ettiklerini belirten Başkan Bozbey, "Vatandaşlarımızı ikili üçlü gruplar halinde misafir edip onları birebir dinliyoruz. Gerçekleştirdiğimiz istişareler üzerine ekibimizle birlikte yapılacakları hızla planlayıp işe başlıyoruz. En yoğun talebi kırsal mahallelerden alıyoruz. Vatandaşlarımızın yol, düğün salonu, çardak gibi çeşitli talepleri oluyor. Tabii işsizlik de önemli bir sorun ve iş talebiyle de yoğun şekilde karşılaşıyoruz. Örneğin bu bölgede oturan vatandaşlarımız ilçeye olan yatırımın artmasını ve kentin gelişmesini arzu ediyor. Şehir merkezinde oturan çocuklarını, torunlarını ilçeye çağırıyorlar ve kesinlikle haklılar" diye konuştu.

"Gelirlerinin yükselmesi için çabalıyoruz"

Dağ yöresi için özel projeler hazırladıklarını ifade eden Başkan Bozbey, kırsal turizmi önemsediklerini ve sıcak su bölgelerini değerlendirmeyi arzuladıklarını anlattı. Bununla birlikte hayvancılığı ve tarımı geliştirmek istediklerini dile getiren Başkan Bozbey, " Kiraz, ilçenin en önemli ürünlerinden biri. Bu sene 20 bin ton civarında olan rekolte beni son derece sevindirdi. Nitelikli ve herkesin tatması gereken özel bir kiraz. Arzumuz, ilçemizin değerleri doğrultusunda gelişim göstermesidir. Çiftçimize saman ve koyun desteği verdik. Sadece burada değil tüm bölgelerimizde mazot ve fide desteğine hazırlanıyoruz. Ayrıca ilaçlama konusunda da destek olacağız. Kentte çiftçilik ve hayvancılık yapanların gelirlerinin yükselmesi için çabalıyoruz. Bu amaç doğrultusunda onlara destek olacağız, yanlarında olacağız" dedi. - BURSA