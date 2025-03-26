Başkan Bozbey'den Gençlere Halı Saha Müjdesi - Son Dakika
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Başkan Bozbey'den Gençlere Halı Saha Müjdesi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Yunuseli Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında gençlere halı sahası yapılacağı müjdesini verdi. Başkan Bozbey, gençlerin ihtiyaçlarına duyarlılık göstererek, yer tespiti yapacaklarını belirtti.

26.03.2025 23:56
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Başkan Bozbey'den gençlere halı saha müjdesi

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Yunuseli Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında gençlere halı saha müjdesi verdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ilçelerde ve mahallelerde gerçekleştirdiği iftar programları, Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'yle devam etti. Kapalı Pazar Alanı'ndaki programa, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, BURFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Işıkyıldız, Yunuseli Mahalle Muhtarı Mesut Sakar, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Karagöz Gölge Oyunu gösterisi ve Orkestra Şube Müdürlüğü'nün tasavvuf müziğinin ardından akşam ezanının okunmasıyla birlikte vatandaşlar oruçlarını açtı.

Yunuseli'ye halı saha müjdesi

İftar sonrası konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Ramazan ayında paylaşmanın ve dayanışmanın tüm güzelliklerini yaşadıklarını söyledi. Yunuseli ve etrafındaki tüm mahallelerin son derece önemli olduğunu belirten Başkan Mustafa Bozbey, Yunuseli Mahallesi'nin ihtiyaçlarını bildiklerini, muhtardan ve vatandaşlardan gelen talepleri değerlendirdiklerini ifade etti. Altyapıdan üstyapıya kadar tüm ihtiyaçları adım adım karşıladıklarını anlatan Başkan Mustafa Bozbey, "Yunuseli'de gençlerimizin ve çocuklarımızın yoğun bir şekilde halı saha talebi var. Muhtarımızla birlikte yerini tespit edeceğiz. Yakın zaman içerisinde çocuklarımızı sevindireceğiz. Biz istiyoruz ki çocuklar da gençler de analar da babalar da herkes gülümsesin. Herkes geleceğe güvenle baksın. Herkesin gülümseyeceği bir kenti yeniden inşa etmenin yolundayız. Kadir Gecenizi ve Ramazan Bayramınızı kutluyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Yunuseli Mahalle Muhtarı Mesut Sakar, mahallenin en büyük ihtiyaçlarından biri olan halı sahayla ilgili müjde veren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Bozbey'den Gençlere Halı Saha Müjdesi - Son Dakika

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